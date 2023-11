Rosberg: fiducia nelle capacità della Mercedes

La Mercedes lotta con la Ferrari per il secondo posto nel campionato mondiale ad Abu Dhabi. Nico Rosberg ritiene che le Frecce d'Argento potrebbero addirittura attaccare di nuovo la testa della corsa nel 2024.

Non è certo che Lewis Hamilton sia contento di poter partecipare al gala della FIA. Ma il britannico sarà premiato come terzo nel campionato del mondo, se si presenterà. Per lui, tuttavia, conterà solo il grande trofeo del campionato del mondo.

La Mercedes è stata molto lontana da questo negli ultimi due anni. La domanda principale è: le Frecce d'Argento, che non riescono a essere costanti nelle loro prestazioni, possono attaccare la Red Bull Racing al vertice nel 2024?

Parlando a un evento promozionale a Las Vegas, l'ex campione del mondo Nico Rosberg ha dichiarato al Daily Mail: "Abbiamo visto alcuni lampi di brillantezza da parte del team Mercedes di recente. Manca la costanza. Ma guardate Austin. Lì stavano lottando per la vittoria e avevano anche la macchina più veloce nel fine settimana".

"Quindi abbiamo visto che stanno iniziando a capire la macchina, ma hanno il problema che manca ancora la costanza. Mancano ancora di prestazioni sui rettilinei, ma stanno iniziando a capire tutto questo", ha detto Rosberg.

Rosberg è convinto che le Frecce d'Argento possano tornare in auge. Che ci sia qualcosa di più che essere la migliore squadra da corsa dietro la Red Bull.

"Credo nelle capacità della Mercedes perché ci sono stato. So quanto sono forti. Sono sempre le stesse persone. Quindi c'è sicuramente la possibilità che Hamilton possa lottare per il titolo anche l'anno prossimo", ha detto Rosberg.

Quando gli è stato chiesto se sarebbe stato felice se Hamilton avesse vinto il suo ottavo titolo, il tedesco ha aggiunto: "Sarei felice se vincesse la Mercedes, perché è la mia famiglia del passato, per così dire. Ma sono neutrale riguardo a Lewis. Voglio solo una grande battaglia per il campionato e che vinca il miglior pilota", ha detto Rosberg.

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12