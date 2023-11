Rosberg: Acreditar nas capacidades da Mercedes



por Otto Zuber - Automatic translation from German

LAT

A Mercedes luta com a Ferrari pelo segundo lugar no campeonato do mundo em Abu Dhabi. Nico Rosberg acredita que as Flechas de Prata podem mesmo voltar a atacar na frente em 2024.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.