Martin Brundle : éloges et reproches à Oscar Piastri

Oscar Piastri aurait même pu se classer dans le top 5 du GP de Las Vegas s'il n'avait pas été contraint de rentrer au stand en fin de course en raison du règlement sur les pneumatiques. Le rookie de McLaren avait pourtant une tâche difficile à accomplir après avoir été éliminé la veille en Q1. Mais il ne s'est pas laissé décourager pour autant.

Le protégé du vétéran des GP Mark Webber a mené une course intelligente et a pu non seulement se réjouir de la dixième place, mais aussi du meilleur tour en course. Mais le jeune homme de 22 ans n'était pas vraiment heureux de sa récolte.

"J'ai l'impression que nous aurions mérité un peu plus de points", a soupiré le pilote de Melbourne, qui a également eu une mauvaise rencontre avec Lewis Hamilton en course, au cours de laquelle tous deux ont crevé. Cela a contraint la star de Mercedes et l'espoir de McLaren à rentrer au stand, ce qui leur a fait perdre des secondes importantes.

Martin Brundle, vétéran des GP, a commenté la performance de Piastri : "Oscar a réalisé le meilleur tour et a fait une course super agressive depuis sa modeste position de départ. Il est peut-être un peu trop souvent impliqué dans des escarmouches, cette fois-ci c'était un incident avec Hamilton".

Dans le même temps, le spécialiste de "Sky Sports F1" a prédit : "Mais quand Oscar aura acquis plus d'expérience et qu'il saura mieux contrôler et évaluer sa vitesse, il sera incroyablement fort".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12