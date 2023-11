Martin Brundle: elogi e critiche per Oscar Piastri

Oscar Piastri ha dato prova di una forte reazione nell'ultimo GP di Formula 1 a Las Vegas e si è classificato decimo nei punti. Tuttavia, l'australiano non è stato elogiato solo da Martin Brundle per la sua prestazione.

Oscar Piastri avrebbe potuto addirittura finire tra i primi cinque nel GP di Las Vegas se non fosse stato costretto a rientrare ai box verso la fine della gara a causa delle regole sugli pneumatici. Il rookie della McLaren aveva un compito difficile da svolgere dopo essere stato eliminato nella Q1 il giorno prima. Ma non si è lasciato scoraggiare.

Il pupillo del veterano del GP Mark Webber ha condotto una gara intelligente e alla fine ha potuto festeggiare non solo il decimo posto, ma anche il giro più veloce in gara. Tuttavia, il 22enne non era molto soddisfatto del suo risultato.

"Ho la sensazione che avremmo meritato qualche punto in più", ha sospirato il pilota di Melbourne, che durante la gara ha avuto anche uno spiacevole incontro con Lewis Hamilton, nel quale entrambi hanno subito una foratura. Questo ha costretto sia la stella della Mercedes che la speranza della McLaren a rientrare ai box, facendo perdere al duo importanti secondi.

Il veterano del GP Martin Brundle ha commentato così la prestazione di Piastri: "Oscar ha fatto il giro più veloce e ha fatto una gara super aggressiva dalla sua modesta posizione in griglia. Forse è un po' troppo spesso coinvolto in schermaglie, questa volta si è trattato di un incidente con Hamilton".

Allo stesso tempo, l'esperto di F1 di Sky Sports ha previsto: "Ma quando Oscar acquisirà più esperienza e riuscirà a controllare e valutare meglio la sua velocità, sarà incredibilmente forte".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12