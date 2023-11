Martin Brundle: Elogios e críticas a Oscar Piastri

Oscar Piastri mostrou uma forte recuperação no último GP de Fórmula 1 em Las Vegas e terminou em décimo lugar nos pontos. No entanto, o australiano não foi apenas elogiado por Martin Brundle pelo seu desempenho.

Oscar Piastri poderia até ter terminado entre os cinco primeiros no GP de Las Vegas se não tivesse sido obrigado a ir às boxes no final da corrida devido às regras de pneus. O estreante da McLaren tinha uma tarefa difícil em mãos depois de ter sido eliminado na Q1 no dia anterior. Mas não deixou que isso o desencorajasse.

O protegido do veterano Mark Webber fez uma corrida inteligente e não só conseguiu celebrar o décimo lugar no final, como também a volta mais rápida da corrida. No entanto, o jovem de 22 anos não ficou muito satisfeito com o seu resultado.

"Tenho a sensação de que merecíamos mais alguns pontos", suspirou o piloto de Melbourne, que também teve um encontro desagradável com Lewis Hamilton durante a corrida, em que ambos sofreram um furo. Isso forçou a estrela da Mercedes e o esperançoso da McLaren a irem para os boxes, fazendo com que a dupla perdesse segundos importantes.

O veterano do GP Martin Brundle disse o seguinte sobre o desempenho de Piastri: "Oscar fez a volta mais rápida e mostrou uma corrida super-agressiva a partir da sua modesta posição na grelha. Ele está talvez demasiado envolvido em escaramuças, desta vez foi um incidente com Hamilton".

Ao mesmo tempo, o especialista em F1 da Sky Sports previu: "Mas quando Oscar ganhar mais experiência e puder controlar e avaliar melhor sua velocidade, ele será incrivelmente forte".

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12