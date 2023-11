Haas : Fittipaldi et Bearman en action à Abu Dhabi

Pietro Fittipaldi et Oliver Bearman représenteront l'équipe Haas lors des essais qui suivront la finale de la saison à Abu Dhabi. Le duo partira le 28 novembre dans le cadre du test des jeunes pilotes et pour tester les pneus.

Le fait que Pietro Fittipaldi puisse sortir pour l'équipe Haas n'est pas une grande surprise, car le Brésilien de 17 ans, qui a récemment confirmé sa participation à la saison d'IndyCar de l'année prochaine, est le pilote d'essai et de réserve officiel de l'équipe américaine. La dernière fois qu'il a été engagé par l'équipe Haas, c'était dans le cadre des essais de pneus Pirelli sur le circuit de Silverstone en juillet. Il avait alors parcouru près de 700 km au volant de la VF-23.

L'engagement récent d'Oliver Bearman en Formule 1 est encore plus récent. Le jeune pilote Ferrari a participé à la première séance d'essais libres au Mexique pour l'équipe Haas. A Abu Dhabi, l'adolescent britannique sera également de retour au volant de la Haas Racing lors de la première séance.

"Nous avons une équipe passionnante pour la dernière course de l'année", explique le directeur de l'équipe Günther Steiner. "La fiabilité de Pietro est toujours très appréciée par l'équipe, surtout parce que nous sommes encore en train d'accumuler des données et des connaissances pour la saison prochaine. Il est donc approprié qu'il poursuive son travail de test après le test des pneus à Silverstone".

"Ollie a fait une grande première mission avec nous à Mexico, et son attitude, son éthique de travail et son feedback nous ont vraiment impressionnés. C'est pourquoi nous sommes heureux de lui donner plus de temps au sein de l'équipe afin qu'il puisse continuer à développer ses connaissances sur la conduite d'une voiture de Formule 1", ajoute le Tyrolien du Sud.

"C'est toujours formidable de piloter une voiture de Formule 1 et de pouvoir poursuivre le travail de développement avec l'équipe", se réjouit Fittipaldi. "Je suis impatient de faire les derniers tours de piste de la saison avec l'équipe".

"J'ai hâte de participer au test Young Driver avec l'équipe Haas à Abu Dhabi", a déclaré Bearman. "Je vais d'abord faire la première séance d'entraînement vendredi et c'est super d'avoir ensuite une journée entière dans la voiture. C'est la dernière chance pour l'équipe de travailler cette année sur le circuit pour la saison prochaine et je vais essayer de faire un bon travail".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12