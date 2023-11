Haas: Fittipaldi e Bearman in azione ad Abu Dhabi

Pietro Fittipaldi e Oliver Bearman saranno in azione per il team Haas nei test dopo il finale di stagione ad Abu Dhabi. Il 28 novembre la coppia sarà impegnata nei test per i giovani e nella prova dei pneumatici.

Il fatto che Pietro Fittipaldi sia autorizzato a guidare per il team Haas non è una grande sorpresa, in quanto il 17enne brasiliano, che ha recentemente confermato la sua partecipazione alla stagione IndyCar del prossimo anno, è il collaudatore e pilota di riserva ufficiale della squadra statunitense. L'ultima volta che ha guidato per il team Haas è stato durante il test di pneumatici Pirelli sul circuito di Silverstone a luglio. In quell'occasione ha percorso quasi 700 chilometri con la VF-23.

L'ultima uscita di Oliver Bearman in Formula 1 è ancora più recente. Il giovane della Ferrari ha partecipato alla prima sessione di prove libere per il team Haas in Messico. L'adolescente britannico tornerà a guidare la Haas anche per la prima sessione di Abu Dhabi.

"Abbiamo una formazione entusiasmante per l'ultima gara dell'anno", afferma il Team Principal Günther Steiner. "L'affidabilità di Pietro è sempre molto apprezzata dal team, soprattutto perché stiamo ancora raccogliendo dati e conoscenze per la prossima stagione. È quindi giusto che continui il suo lavoro di collaudo dopo la prova di pneumatici a Silverstone".

"Ollie ha fatto un ottimo primo periodo con noi a Città del Messico e il suo atteggiamento, la sua etica del lavoro e il suo feedback ci hanno davvero impressionato. Per questo motivo siamo felici di concedergli più tempo con la squadra, in modo che possa continuare a sviluppare le sue conoscenze di guida di una vettura di Formula 1", ha aggiunto l'altoatesino.

"È sempre bello guidare una vettura di Formula 1 e poter continuare il lavoro di sviluppo con la squadra", afferma felice Fittipaldi. "Non vedo l'ora di fare gli ultimi giri della stagione con la squadra".

"Non vedo l'ora di partecipare al Young Driver Test con il team Haas ad Abu Dhabi", ha dichiarato Bearman. "Guiderò la prima sessione di prove venerdì ed è fantastico che poi avrò una giornata intera in macchina. È l'ultima occasione per il team di lavorare in pista quest'anno per la prossima stagione e cercherò di fare un buon lavoro".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12