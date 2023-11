Haas: Fittipaldi e Bearman em ação em Abu Dhabi

Pietro Fittipaldi e Oliver Bearman vão estar em ação pela equipa Haas no teste após o final da época em Abu Dhabi. A dupla estará presente no dia 28 de novembro como parte do teste de juniores e para testar os pneus.

O facto de Pietro Fittipaldi estar autorizado a pilotar para a equipa Haas não é uma grande surpresa, uma vez que o brasileiro de 17 anos, que confirmou recentemente a sua participação na temporada do próximo ano da IndyCar, é o piloto oficial de testes e reserva da equipa norte-americana. A última vez que pilotou para a equipa Haas foi durante o teste de pneus da Pirelli no Circuito de Silverstone, em julho. Nessa altura, percorreu quase 700 quilómetros com o VF-23.

A última experiência de Oliver Bearman na Fórmula 1 é ainda mais recente. O jovem da Ferrari participou na primeira sessão de treinos livres da equipa Haas no México. O adolescente da Grã-Bretanha também estará de volta ao piloto da Haas para a primeira sessão em Abu Dhabi.

"Temos um alinhamento empolgante para a última corrida do ano", diz o Diretor de Equipa Günther Steiner. "A fiabilidade do Pietro é sempre muito valorizada pela equipa, especialmente porque ainda estamos a recolher dados e conhecimentos para a próxima época. Por isso, é apropriado que ele continue o seu trabalho de testes após o teste de pneus em Silverstone."

"O Ollie teve uma excelente primeira passagem pela equipa na Cidade do México e a sua atitude, ética de trabalho e feedback impressionaram-nos muito. É por isso que estamos felizes por lhe dar mais tempo com a equipa para que ele possa continuar a desenvolver os seus conhecimentos sobre a condução de um carro de Fórmula 1", acrescentou o sul-tiropeu.

"É sempre bom pilotar um carro de Fórmula 1 e poder continuar o trabalho de desenvolvimento com a equipa", diz Fittipaldi com satisfação. "Estou ansioso por fazer as últimas voltas da época com a equipa."

"Estou realmente ansioso por fazer o Teste de Jovens Pilotos com a equipa Haas em Abu Dhabi", disse Bearman. "Vou conduzir a primeira sessão de treinos na sexta-feira e é ótimo que depois tenha um dia inteiro no carro. É a última oportunidade para a equipa trabalhar na pista este ano para a próxima época e vou tentar fazer um bom trabalho."

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12