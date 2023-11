Lucha por el Campeonato del Mundo contra McLaren: Advertencia de Mike Krack

Tras el exitoso fin de semana de carreras en Las Vegas, sólo once puntos separan al equipo Aston Martin del cuarto puesto en el campeonato de constructores. Sin embargo, conquistar esta posición no será fácil, advierte el jefe del equipo Mike Krack.

Mike Krack estaba encantado con los puestos 5º y 9º de Lance Stroll y Fernando Alonso en Las Vegas. Nada más empezar la carrera, las posibilidades de los verdes parecían modestas: El español salió desde la novena posición de la parrilla, pero hizo un trompo nada más apagarse el semáforo, mientras que Stroll tuvo que salir desde la última fila porque había recibido una penalización por adelantar bajo doble amarilla.

El jefe del equipo Aston Martin admitió tras la carrera: "Después de la primera vuelta, no tenía tanta confianza en que saliera así". Sin embargo, al mismo tiempo subrayó: "Pero en los circuitos urbanos puede pasar cualquier cosa, nunca puedes rendirte. Aunque cambies de alerón cinco veces, tienes que hacerlo, porque no sabes lo que te espera. Y Lance ganó muchas posiciones en la primera vuelta, ya era décimo".

"Pero creo que la clave ha sido una muy buena comprensión de los neumáticos y una buena estrategia. Decidimos relativamente pronto poner los dos coches con los neumáticos duros, que ahorramos desde el principio. Y se pudo ver que todos los equipos que tenían dos juegos de neumáticos duros acabaron en los puntos". Esteban Ocon es la única excepción, probablemente tuvo un poco de suerte con el coche de seguridad".

Krack también sabe que los puntos también son importantes de cara a la lucha por el cuarto puesto en el campeonato de constructores, pero no obstante se muestra cauto de cara a la última cita del equipo: "Cogeremos todos los puntos que podamos. Pero sólo queda una carrera y aún estamos a once puntos de McLaren, así que no será tan fácil".

El hecho de que el equipo con sede en Silverstone entienda ahora mejor el coche es motivo de esperanza. "Eso es importante, porque los coches son muy complejos y no siempre es fácil entender cómo interactúan todas las piezas. Para ser sincero, durante un tiempo lo entendimos un poco menos bien y eso hizo que no hiciéramos grandes actuaciones", admite el jefe del equipo.

Carrera, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12