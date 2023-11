Combat de championnat du monde contre McLaren : Avertissement de Mike Krack

Onze points seulement séparent l'équipe Aston Martin de la quatrième place du classement des constructeurs après le week-end de course réussi à Las Vegas. Mais la conquête de cette place ne sera pas facile, prévient le chef d'équipe Mike Krack.

Mike Krack a pu se réjouir de la 5e et de la 9e place de Lance Stroll et de Fernando Alonso à Las Vegas. Juste après le départ de la course, les chances des Verts semblaient encore modestes : L'Espagnol est parti de la 9e position, mais a fait un tête-à-queue juste après l'extinction des feux de départ, tandis que Stroll a dû s'élancer de la dernière ligne, car il avait écopé d'une pénalité pour avoir doublé sous le double jaune.

Le directeur de l'équipe Aston Martin a avoué après la course : "Après le premier tour, je n'étais pas si confiant quant à l'issue de la course". Mais dans la foulée, il a également souligné : "Mais sur les circuits routiers, tout peut arriver, il ne faut jamais abandonner. Même si vous changez cinq fois d'aile, vous devez le faire parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. Et dans le premier tour, Lance a gagné beaucoup de positions, il était alors déjà dixième".

"Mais je pense que la clé était une très bonne compréhension des pneus et une bonne stratégie. Nous avons décidé relativement tôt de mettre les deux voitures en pneus durs, nous les avons gardés dès le début. Et on a vu que toutes les équipes qui avaient deux trains de pneus durs ont fini dans les points. Esteban Ocon est la seule exception, il a sans doute eu un peu de chance avec la voiture de sécurité".

Krack sait également que les points sont importants dans l'optique de la lutte pour la quatrième place au classement des constructeurs, mais il reste prudent quant à la dernière épreuve de force de l'équipe : "Nous prenons tous les points que nous pouvons prendre. Mais il ne reste qu'une course et il manque encore onze points à McLaren, ce ne sera donc pas si simple".

Le fait que l'écurie de Silverstone comprenne désormais mieux la voiture donne de l'espoir. "C'est important, car les voitures sont très complexes et il n'est pas toujours facile de comprendre l'interaction entre toutes les pièces. Honnêtement, nous l'avons un peu moins bien compris pendant un certain temps, ce qui nous a empêchés de réaliser de bonnes performances", avoue le chef d'équipe.

Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12