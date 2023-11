Lotta per il campionato del mondo contro la McLaren: Avvertimento di Mike Krack

Mike Krack si è rallegrato per il 5° e il 9° posto di Lance Stroll e Fernando Alonso a Las Vegas. Subito dopo l'inizio della gara, le possibilità del verde sembravano modeste: Lo spagnolo è partito dalla nona posizione in griglia, ma è andato in testacoda subito dopo lo spegnimento dei semafori, mentre Stroll è dovuto partire dall'ultima fila perché aveva preso una penalità per un sorpasso in regime di doppia gialla.

Il boss del team Aston Martin ha ammesso dopo la gara: "Dopo il primo giro, non ero così fiducioso che sarebbe andata così". Ma nello stesso tempo ha anche sottolineato: "Sui circuiti stradali può succedere di tutto, non ci si può mai arrendere. Anche se cambi le ali cinque volte, devi farlo, perché non sai cosa ti aspetta. E Lance ha guadagnato molte posizioni al primo giro, era già decimo".

"Ma credo che la chiave sia stata un'ottima comprensione delle gomme e una buona strategia. Abbiamo deciso relativamente presto di mettere entrambe le vetture sulle gomme dure, che abbiamo risparmiato fin dall'inizio. E si può notare che tutti i team che avevano due set di gomme dure sono finiti nei punti. Esteban Ocon è l'unica eccezione, probabilmente è stato un po' fortunato con la safety car".

Krack sa che i punti sono importanti anche per la lotta per il quarto posto nel campionato costruttori, ma è comunque cauto riguardo alla prova finale della squadra: "Prenderemo tutti i punti possibili. Ma manca solo una gara e siamo ancora a undici punti dalla McLaren, quindi non sarà così facile".

Il fatto che il team di Silverstone conosca meglio la vettura è motivo di speranza. "È importante, perché le auto sono molto complesse e non è sempre facile capire come interagiscono tutte le parti. A dire il vero, per un po' di tempo abbiamo capito poco e non siamo riusciti a fare grandi prestazioni", ammette il boss del team.

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12