Luta pelo Campeonato do Mundo contra a McLaren: Aviso de Mike Krack

Após o fim de semana de corrida bem sucedido em Las Vegas, apenas onze pontos separam a equipa Aston Martin do quarto lugar no campeonato de construtores. No entanto, conquistar esta posição não será fácil, avisa o chefe de equipa Mike Krack.

Mike Krack ficou muito satisfeito com os 5º e 9º lugares de Lance Stroll e Fernando Alonso em Las Vegas. Logo após o início da corrida, as hipóteses do verde pareciam modestas: O espanhol partiu do 9º lugar da grelha de partida, mas rodou imediatamente após o apagar das luzes, enquanto Stroll teve de partir da última fila por ter recebido uma penalização por ultrapassar sob duplas amarelas.

Após a corrida, o chefe da equipa Aston Martin admitiu: "Depois da primeira volta, não estava tão confiante de que as coisas fossem acabar assim". No mesmo fôlego, no entanto, ele também enfatizou: "Mas tudo pode acontecer em circuitos de rua, você nunca pode desistir. Mesmo que mudes de asa cinco vezes, tens de o fazer, porque não sabes o que te espera. E o Lance ganhou muitas posições na primeira volta, já era décimo".

"Mas penso que a chave foi uma boa compreensão dos pneus e uma boa estratégia. Decidimos, relativamente cedo, colocar os dois carros nos pneus duros, que poupámos desde o início. E podemos ver que todas as equipas que tinham dois jogos de pneus duros terminaram nos pontos. Esteban Ocon é a única exceção, provavelmente teve um pouco de sorte com o safety car".

Krack também sabe que os pontos também são importantes em termos da luta pelo quarto lugar no campeonato de construtores, mas não deixa de ser cauteloso em relação ao último confronto da equipa: "Vamos conquistar todos os pontos que pudermos. Mas só falta uma corrida e ainda estamos a onze pontos da McLaren, por isso não vai ser assim tão fácil."

O facto de a equipa baseada em Silverstone compreender agora melhor o carro é motivo de esperança. "Isso é importante, porque os carros são muito complexos e nem sempre é fácil perceber como todas as peças interagem. Para ser sincero, durante algum tempo não o compreendemos muito bem e isso fez com que não tivéssemos desempenhos fortes", admite o chefe de equipa.

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12