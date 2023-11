Mick Schumacher : en 2024 en championnat du monde d'endurance

Mick Schumacher connaît déjà l'Alpine A424 : l'ancien pilote Haas, aujourd'hui réserviste de l'équipe Mercedes en Formule 1, a eu l'occasion de rouler sur le "Circuito de Jerez" dans la course d'endurance des Français en octobre.

"C'était une toute autre sensation de conduite. La voiture est relativement grande et lourde. Le cockpit est fermé, ce qui a donné une impression de claustrophobie au début. Mais je m'y suis habitué assez rapidement", a commenté le fils du septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher.

Et le chef d'équipe intérimaire d'Alpine, Bruno Famin, avait déclaré à l'époque : "Nous sommes très satisfaits de la performance de Mick. Sa vitesse était bonne et il s'est rapidement intégré dans l'équipe. Je pense qu'il était lui-même très satisfait. Nous discutons actuellement de ce que nous pourrions mettre en place ensemble pour la saison 2024. Nous n'en sommes pas encore là".

Alpine confirme maintenant que Schumacher est l'un des six pilotes qui piloteront l'année prochaine l'une des deux A424 dans la catégorie hypercar du championnat du monde d'endurance. Les autres pilotes sont Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière, Charles Milesi, Paul-Loup Chatin et Ferdinand Habsburg.

"Pour moi, c'est un nouveau chapitre qui commence dans la catégorie hypercar du championnat du monde d'endurance. La voiture est remarquable et j'ai hâte de pouvoir enfin me lancer. J'ai grandi dans des voitures de formule, conduire une voiture à cockpit fermé est une bonne occasion d'améliorer mes compétences de pilotage", explique Schumacher.

Et le pilote de 24 ans avoue : "La course m'a cruellement manqué cette année. C'est ce que j'aime depuis mon enfance et il était parfois difficile de regarder les autres pilotes sur la piste".

"L'endurance est un nouveau défi pour moi et je suis sûr que nous allons vivre de grands moments ensemble avec Alpine l'année prochaine", ajoute Schumacher.

Famin explique : "Nous voulons des pilotes qui ne sont pas seulement rapides et fiables, mais qui ont aussi un vrai esprit d'équipe et un bon sens de la course pour représenter au mieux les couleurs d'Alpine dans la catégorie reine du championnat du monde d'endurance. Nous sommes ravis d'avoir ces six pilotes et nous espérons qu'ils apporteront tous leur propre expérience et leurs qualités au projet, par exemple Charles avec sa jeunesse, Nicolas avec son expérience de l'endurance pour servir de mentor aux plus jeunes pilotes, et aussi Mick avec son expérience du plus haut niveau. Il s'agit certes de sa première expérience en endurance, mais son enthousiasme pour le projet et sa volonté de nous rejoindre sont palpables. Je suis sûr qu'il sera un véritable atout".