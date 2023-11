Mick Schumacher: 2024 nel Campionato del Mondo Endurance

Mick Schumacher conosce già l'Alpine A424: l'ex pilota della Haas e attuale riserva di Formula 1 per il team Mercedes ha avuto l'opportunità di guidare la vettura da endurance del team francese sul "Circuito de Jerez" in ottobre.

"È stata un'esperienza di guida completamente diversa. L'auto è relativamente grande e pesante. L'abitacolo è chiuso e all'inizio mi è sembrato un po' claustrofobico. Ma mi sono abituato relativamente in fretta", ha commentato il figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher.

Il capo del team Alpine ad interim Bruno Famin ha spiegato: "Siamo estremamente soddisfatti della prestazione di Mick. La sua velocità era giusta e si è integrato rapidamente nella squadra. Credo che anche lui sia rimasto molto colpito. Al momento stiamo parlando di ciò che possiamo fare insieme per la stagione 2024. Non siamo ancora andati oltre".

Alpine ha ora confermato che Schumacher è uno dei sei piloti che guideranno una delle due A424 nella classe Hypercar del Campionato Mondiale Endurance il prossimo anno. Gli altri piloti sono Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi, Paul-Loup Chatin e Ferdinand Habsburg.

"Inizia un nuovo capitolo per me nella classe hypercar del Campionato Mondiale Endurance. La vettura è straordinaria e non vedo l'ora di cominciare. Sono cresciuto con le auto di formula, guidare un'auto con l'abitacolo chiuso è una buona opportunità per migliorare le mie capacità di guida", spiega Schumacher.

E il ventiquattrenne ammette: "Quest'anno mi è mancato molto correre. È quello che ho amato fin da bambino e a volte era difficile guardare gli altri piloti in pista".

"Le gare di endurance sono una nuova sfida per me e sono sicuro che l'anno prossimo vivremo grandi momenti insieme ad Alpine", aggiunge Schumacher.

Famin spiega: "Vogliamo piloti che non siano solo veloci e affidabili, ma che abbiano anche un vero spirito di squadra e un buon feeling con le corse per rappresentare al meglio i colori di Alpine nella classe regina del Campionato Mondiale Endurance. Siamo lieti di avere questi sei piloti e ci auguriamo che ognuno di loro apporti la propria esperienza e le proprie qualità al progetto, ad esempio Charles con la sua giovane età, Nicolas con la sua esperienza nelle gare di endurance per fare da mentore ai piloti più giovani e anche Mick con la sua esperienza ai massimi livelli. Sarà anche la sua prima volta nelle gare di endurance, ma il suo entusiasmo per il progetto e la sua disponibilità a unirsi a noi sono palpabili. Sono sicuro che sarà una vera risorsa".