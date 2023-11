Mick Schumacher: 2024 no Campeonato do Mundo de Resistência

A Alpine confirmou o que já se suspeitava há algum tempo: Mick Schumacher é um dos seis pilotos que irão competir pela equipa francesa na classe dos hipercarros do Campeonato do Mundo de Resistência no próximo ano.

Mick Schumacher já está familiarizado com o Alpine A424: o antigo piloto da Haas e atual reserva de Fórmula 1 da equipa Mercedes teve a oportunidade de conduzir o carro de resistência da equipa francesa no "Circuito de Jerez" em outubro.

"Foi uma experiência de condução completamente diferente. O carro é relativamente grande e pesado. O cockpit é fechado, o que me fez sentir um pouco claustrofóbico no início. Mas habituei-me relativamente depressa", comentou o filho do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher.

E o chefe de equipa interino da Alpine, Bruno Famin, explicou na altura: "Estamos extremamente satisfeitos com o desempenho do Mick. A sua velocidade estava certa e ele integrou-se rapidamente na equipa. Penso que ele próprio também ficou bastante impressionado. Estamos atualmente a falar sobre o que podemos fazer juntos para a época de 2024. Ainda não avançámos mais nada".

A Alpine confirmou agora que Schumacher é um dos seis pilotos que irão conduzir um dos dois A424 na classe Hypercar do Campeonato do Mundo de Resistência no próximo ano. Os outros pilotos são Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi, Paul-Loup Chatin e Ferdinand Habsburg.

"Está a começar um novo capítulo para mim na classe dos hipercarros do Campeonato do Mundo de Resistência. O carro é extraordinário e estou ansioso por começar a trabalhar. Cresci em carros de fórmula, conduzir um carro com um cockpit fechado é uma boa oportunidade para melhorar as minhas capacidades de condução", explica Schumacher.

E o piloto de 24 anos admite: "Senti muito a falta das corridas este ano. É aquilo de que gosto desde criança e, por vezes, era difícil observar os outros pilotos na pista."

"As corridas de resistência são um novo desafio para mim e estou certo de que vamos viver grandes momentos em conjunto com a Alpine no próximo ano", acrescenta Schumacher.

Famin explica: "Queremos pilotos que não sejam apenas rápidos e fiáveis, mas que também tenham um verdadeiro espírito de equipa e um bom sentido de corrida para representar as cores da Alpine na classe rainha do Campeonato Mundial de Endurance da melhor forma possível. Estamos muito satisfeitos por ter estes seis pilotos e esperamos que todos eles tragam a sua própria experiência e qualidades para o projeto, por exemplo, Charles com a sua juventude, Nicolas com a sua experiência em corridas de resistência para orientar os pilotos mais jovens e também Mick com a sua experiência ao mais alto nível. Pode ser a sua primeira vez em corridas de resistência, mas o seu entusiasmo pelo projeto e a sua vontade de se juntar a nós são palpáveis. Estou certo de que ele será um verdadeiro trunfo".