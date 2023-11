Nico Hülkenberg: "Ha sido una temporada larga para todos"

Después de que Nico Hülkenberg no pudiera terminar el GP de Las Vegas, está aún más ilusionado con la última cita de la temporada. El piloto alemán de Haas también habla de los mejores y peores momentos del año.

Nico Hülkenberg sólo pudo dar 45 vueltas en el GP de Las Vegas antes de tener que aparcar su coche a un lado de la pista porque un problema de motor le impidió continuar. Era la duodécima vez consecutiva que se iba con las manos vacías. No obstante, dijo tras caer la bandera a cuadros: "Ha sido una de las mejores carreras para nosotros".

Ahora se acerca la última cita de la temporada con el fin de semana de carreras en Abu Dhabi y el alemán ya está deseando que llegue: "Ya he disputado algunas carreras en el trazado antiguo, pero el trazado se ha adaptado y el año pasado pude probar la nueva versión en el Haas racer. Pero aún no he disputado ninguna carrera en la nueva versión, así que estoy deseando hacerlo".

"En general, la expectación por la última carrera de la temporada es grande, porque siempre hay un buen ambiente en el paddock", añade Hülkenberg, subrayando: "Ha sido una temporada larga para todos, y el equipo se ha mantenido de buen humor durante todo el tiempo, así que me quito el sombrero ante este equipo. Desde el equipo de catering, que son los primeros en llegar a la pista, hasta nuestro equipo de seguridad, que siempre nos recibe con una sonrisa, pasando por el personal en los boxes y en casa, en la fábrica: espero que todos tengan la oportunidad de recargar las pilas y relajarse después de la carrera."

Al hacer balance de la temporada, el piloto de 36 años resume: "Lo más destacado fue sin duda el resultado en Australia, y la carrera en sí fue también mi punto álgido personal de la temporada. En cuanto al punto más bajo, tengo que elegir entre la carrera de Monza y la de São Paulo".

Hülkenberg revela que no tiene grandes planes de vacaciones para después del último GP: "Estoy deseando volver a casa, porque he estado fuera seis semanas desde la carrera de Austin. Quiero ver a mi familia y amigos y hacer algunas cosas normales que sean divertidas. No estoy pensando en irme de vacaciones a la playa. Volveré a entrenar durante el periodo navideño".

Carrera, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12