Nico Hülkenberg : "La saison a été longue pour tout le monde".

Nico Hülkenberg, qui n'a pas pu terminer le GP de Las Vegas, attend avec d'autant plus d'impatience la dernière épreuve de force de la saison. Le pilote allemand de Haas évoque également les points forts et les points faibles de l'année.

Nico Hülkenberg n'a bouclé que 45 tours au GP de Las Vegas, puis il a dû abandonner sa voiture sur le bord de la piste en raison d'un problème de moteur qui l'empêchait de poursuivre sa course. Il est ainsi reparti bredouille pour la douzième fois consécutive. Néanmoins, il a déclaré après le passage du drapeau à damier : "C'était l'une des meilleures courses pour nous".

Le week-end d'Abu Dhabi est le dernier de la saison en championnat du monde et l'Allemand se réjouit déjà : "J'ai déjà disputé quelques courses sur l'ancien tracé, mais le tracé a été adapté et j'ai pu tester la nouvelle version l'an dernier dans la Haas. Mais je n'ai pas encore disputé de course sur la nouvelle variante, je m'en réjouis maintenant".

"D'une manière générale, on attend avec impatience la dernière course de la saison, car il y a toujours une bonne ambiance dans le paddock", ajoute Hülkenberg, qui souligne : "La saison a été longue pour tout le monde, et l'équipe est pourtant restée de bonne humeur tout au long de la course, chapeau à cette équipe. De l'équipe de restauration, qui est la première à arriver sur la piste, à notre équipe de sécurité, qui nous accueille toujours avec le sourire, en passant par le personnel dans le box et à la maison, à l'usine, j'espère que tout le monde aura la chance de recharger ses batteries et de se détendre après la course".

En jetant un regard rétrospectif sur la saison, le pilote de 36 ans résume : "Le point culminant a certainement été le résultat en Australie et la course elle-même a été mon point culminant personnel de la saison. S'il s'agit du point le plus bas, je dois choisir entre la course de Monza et celle de São Paulo".

Hülkenberg révèle qu'il n'a pas de grands projets de vacances pour la période qui suivra le dernier GP : "J'ai hâte de rentrer chez moi, car cela fait maintenant six semaines que je suis parti depuis la course d'Austin. Je veux voir ma famille et mes amis et faire des choses normales et amusantes. Je ne pense pas à prendre de grandes vacances à la plage. Je m'entraînerai à nouveau pendant la période de Noël".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12