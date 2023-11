Nico Hülkenberg: "È stata una stagione lunga per tutti".

Dopo che Nico Hülkenberg non è riuscito a terminare il GP di Las Vegas, è ancora più eccitato per la prova finale della stagione. Il pilota tedesco della Haas parla anche dei punti salienti e di quelli bassi dell'anno.

Nico Hülkenberg ha percorso solo 45 giri nel GP di Las Vegas prima di dover parcheggiare la sua auto a bordo pista perché un problema al motore gli impediva di continuare. È stata la dodicesima volta di fila che è rimasto a mani vuote. Tuttavia, ha dichiarato dopo la bandiera a scacchi: "È stata una delle gare migliori per noi".

Ora si avvicina l'ultimo appuntamento della stagione con il weekend di gara ad Abu Dhabi e il tedesco non vede l'ora: "Ho già disputato alcune gare sul vecchio tracciato, ma la pista è stata adattata e l'anno scorso ho potuto provare la nuova versione con la Haas. Ma non ho ancora disputato una gara sulla nuova versione, quindi non vedo l'ora di farlo".

"In generale, l'attesa per l'ultima gara della stagione è grande, perché c'è sempre una bella atmosfera nel paddock", aggiunge Hülkenberg, sottolineando: "È stata una lunga stagione per tutti, e la squadra è rimasta di buon umore per tutto il tempo, quindi tanto di cappello a questo team. Dal team di catering, che è il primo ad arrivare in pista, al nostro team di sicurezza, che ci accoglie sempre con un sorriso, al personale ai box e a casa in fabbrica - spero che tutti abbiano la possibilità di ricaricare le batterie e rilassarsi dopo la gara".

Ripercorrendo la stagione, il 36enne riassume: "Il momento più importante è stato sicuramente il risultato in Australia e la gara stessa è stata anche il mio momento più bello della stagione. Per quanto riguarda il punto più basso, devo scegliere tra la gara di Monza e quella di San Paolo".

Hülkenberg rivela di non avere grandi progetti di vacanza per il periodo successivo all'ultimo GP: "Non vedo l'ora di tornare a casa, perché sono stato via per sei settimane dalla gara di Austin. Voglio vedere la mia famiglia e i miei amici e fare alcune cose normali e divertenti. Non sto pensando di fare una grande vacanza al mare. Mi allenerò di nuovo nel periodo natalizio".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12