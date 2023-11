Nico Hülkenberg: "Foi uma época longa para todos"

Depois de Nico Hülkenberg não ter conseguido terminar o GP de Las Vegas, está ainda mais entusiasmado com o último confronto da época. O piloto alemão da Haas também fala sobre os pontos altos e baixos do ano.

Nico Hülkenberg só conseguiu dar 45 voltas no GP de Las Vegas antes de ter de estacionar o seu carro na berma da pista porque um problema de motor o impediu de continuar. Esta foi a décima segunda vez consecutiva que ele saiu de mãos vazias. No entanto, ele disse após a bandeira quadriculada: "Esta foi uma das melhores corridas para nós".

Agora, a última ronda da época está a chegar com o fim de semana de corrida em Abu Dhabi e o alemão já está ansioso por isso: "Já disputei algumas corridas no antigo traçado, mas o traçado foi adaptado e pude testar a nova versão no piloto da Haas no ano passado. Mas ainda não disputei uma corrida na nova versão, por isso estou ansioso por isso."

"Em geral, a expetativa para a última corrida da época é grande, porque há sempre um bom ambiente no paddock", acrescenta Hülkenberg, sublinhando: "Foi uma época longa para todos e a equipa manteve-se sempre bem disposta, por isso, tiro o chapéu a esta equipa. Desde a equipa de catering, que é a primeira a chegar à pista, à nossa equipa de segurança, que nos cumprimenta sempre com um sorriso, ao pessoal nas boxes e em casa, na fábrica - espero que todos tenham a oportunidade de recarregar baterias e relaxar depois da corrida."

Fazendo uma retrospetiva da época, o piloto de 36 anos resume: "O ponto alto foi sem dúvida o resultado na Austrália e a corrida em si foi também o meu ponto alto da época. Quando se trata do ponto mais baixo, tenho de escolher entre a corrida em Monza e a de São Paulo."

Hülkenberg revela que não tem grandes planos de férias para o período após o último GP: "Estou ansioso por regressar a casa, porque estive fora durante seis semanas desde a corrida em Austin. Quero ver a minha família e amigos e fazer algumas coisas normais que sejam divertidas. Não estou a pensar em ir de férias para a praia. Voltarei a treinar durante o período de Natal".

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12