Yas Marina Circuit Abu Dhabi : le circuit de GP le plus cher

Bienvenue sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi : admirez la pierre précieuse qui a été posée ici dans le désert et les efforts considérables déployés pour présenter cette piste chaque année comme si elle venait d'être inaugurée.

Le circuit du Grand Prix d'Abu Dhabi est la fleur du désert de la Formule 1 - comme le prouvent de manière impressionnante quelques faits concernant la finale du championnat du monde. Avec des coûts de construction d'au moins 500 millions d'euros, le circuit de Yas Marina est considéré comme le circuit de Formule 1 le plus cher du monde. Des sources non officielles parlent même de coûts dépassant la barre du milliard de dollars. Les exploitants de la piste eux-mêmes ne se sont jamais exprimés sur le coût financier.

Ce qu'ils admettent en revanche : De 2007 à 2009, 14.000 professionnels ont travaillé à la construction du circuit. Et ce uniquement sur le circuit de Formule 1. A la même époque, plus de 40.000 personnes travaillaient sur différents autres projets de construction sur l'île de Yas.

Yas est l'une des 200 îles qui font partie d'Abu Dhabi. Elle mesure 7,7 kilomètres de long et 6,2 kilomètres de large et a une superficie de 25 kilomètres carrés, soit environ douze fois la taille de Monaco.



Traduit de l'arabe, Abu Dhabi signifie "pays de la gazelle". Selon la légende, une jeune antilope aurait conduit une tribu migrante à une source.



Pourquoi l'île s'appelle-t-elle Yas ? Parce que les premiers colons d'Abu Dhabi appartenaient à la tribu des Bani Yas. L'île de Yas a été mentionnée pour la première fois en Europe en 1590 par le voyageur commercial italien Gasparo Balbi, qui a écrit sur l'industrie perlière locale.



Le Grand Prix d'Abu Dhabi se déroulera pour la 15e fois en 2023. Depuis 2009, nous avons eu six vainqueurs différents : Lewis Hamilton (2011, 2014, 2016 et 2018), Sebastian Vettel (2009, 2010 et 2013), Max Verstappen (2020, 2021 et 2022), Kimi Räikkönen (2012), Nico Rosberg (2015) et Valtteri Bottas (2017).



Le circuit de Yas Marina est le premier circuit dont les stands ont été équipés de la climatisation dès le début.



Neuf fois en 14 GP d'Abu Dhabi, la course a été remportée depuis la pole position (par Sebastian Vettel en 2010, Nico Rosberg en 2015, Lewis Hamilton en 2016, 2018 et 2019, Max Verstappen en 2020/2021/2022) et Valtteri Bottas en 2017). En 2009, 2011, 2013 ainsi que 2014, la victoire en GP a été conquise depuis la deuxième place sur la grille de départ (Vettel, Hamilton, Vettel, Hamilton), en 2012 depuis la quatrième place sur la grille (Räikkönen).



Pour l'édition 2021, la piste a été transformée : La chicane et l'épingle à cheveux étroite qui la suit au virage 7, donc juste avant la ligne droite opposée, ont été remplacées par un virage plus découpé. Les virages étroits 11, 12, 13 et 14 ont tous été supprimés - un virage excitant et surélevé a été créé ici. Près de l'hôtel, les rayons des virages 17 à 20 ont été élargis afin de rendre le passage plus fluide. Enseignements tirés de 2021 : les changements étaient judicieux.



Abu Dhabi a été le premier Grand Prix à se dérouler du coucher du soleil à la nuit ; un concept similaire est appliqué à Djidda (Arabie saoudite).



Juste à côté du circuit se trouve le "Ferrari World", le plus grand parc à thème couvert du monde avec ses 8 hectares. Plus de 20 attractions tournent entièrement autour de la fascination de Ferrari.



Abu Dhabi a été le premier circuit de Formule 1 dont la sortie des stands passe sous la piste, et ce, en dessous du niveau de la mer.



Le circuit de Yas Marina a été le premier circuit de Formule 1 dont les 60.000 places assises ont été couvertes.



Le circuit arabe n'est pas le seul à passer sous un hôtel. Monaco l'a déjà fait avec l'hôtel Loews de l'époque. Toutefois, le "W Abu Dhabi Yas Island" est le premier à avoir été placé au-dessus d'une piste dans le cadre de la construction d'un circuit.



En parlant d'hôtel au design excitant : Les 5.389 éléments de façade LED peuvent être commandés avec différentes couleurs et même imiter des motifs de vagues ou de vent. Ou bien ils affichent un drapeau à damier lorsque le Grand Prix est terminé.



Le circuit de Yas Marina est l'un des huit circuits du championnat du monde de Formule 1 qui se déroule actuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (avec Djidda, Las Vegas, Miami, Bakou, Singapour, Austin et São Paulo).



La couleur maison du Yas Marina Circuit, le bleu, est censée rappeler la couleur de la mer dans le Golfe arabique. La teinte a été enregistrée sous le nom de "bleu Yas", alors que dans les milieux spécialisés, elle s'appelle Pantone 321.



Chaque année, les peintres se mettent au travail avant le retour du cortège de Formule 1 : jusqu'à trois tonnes de peinture sont appliquées pour donner à la piste un aspect neuf. Une demi-tonne est appliquée uniquement sur les bordures. Pour ce faire, les peintres ont été équipés de podomètres : Le record est détenu par un professionnel qui a parcouru 42 kilomètres avant d'avoir terminé son travail.



La semaine précédant la course, le sable des tribunes est nettoyé à l'aide de nettoyeurs haute pression et une équipe de jardiniers s'occupe des presque 1000 palmiers et 150.000 fleurs du circuit.