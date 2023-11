Circuito Yas Marina di Abu Dhabi: la pista da GP più costosa

Benvenuti allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi: ammirate il gioiello incastonato nel deserto e l'enorme impegno profuso per presentare ogni anno questo circuito come se fosse appena stato inaugurato.

Il circuito del Gran Premio di Abu Dhabi è il fiore del deserto della Formula 1, come dimostrano alcuni dati sulla finale del campionato mondiale. Con un costo di costruzione di almeno 500 milioni di euro, il circuito di Yas Marina è considerato il circuito di Formula 1 più costoso al mondo. Fonti non ufficiali parlano addirittura di costi superiori al miliardo di euro. Gli stessi gestori del circuito non hanno mai commentato l'esborso finanziario.

Quello che ammettono, però, è che: Dal 2007 al 2009, 14.000 operai specializzati hanno lavorato alla costruzione del circuito. E questo solo per la pista di Formula 1. Nello stesso periodo, più di 40.000 persone hanno lavorato a vari altri progetti di costruzione sull'isola di Yas.

Yas è una delle 200 isole che appartengono ad Abu Dhabi. È lunga 7,7 chilometri e larga 6,2 chilometri e ha una superficie di 25 chilometri quadrati, pari a circa dodici volte la superficie di Monaco.



Abu Dhabi si traduce in arabo come "terra della gazzella". La leggenda narra che una giovane antilope guidò una tribù in viaggio verso una sorgente.



Perché l'isola si chiama Yas? Perché si suppone che i primi coloni di Abu Dhabi appartenessero alla tribù dei Bani Yas. L'isola di Yas fu menzionata per la prima volta in Europa nel 1590 dal viaggiatore commerciale italiano Gasparo Balbi, che scrisse dell'industria delle perle.



Il Gran Premio di Abu Dhabi si terrà per la 15a volta nel 2023. Dal 2009, ci sono stati sei vincitori diversi: Lewis Hamilton (2011, 2014, 2016 e 2018), Sebastian Vettel (2009, 2010 e 2013), Max Verstappen (2020, 2021 e 2022), Kimi Räikkönen (2012), Nico Rosberg (2015) e Valtteri Bottas (2017).



Lo Yas Marina Circuit è il primo circuito in cui i box sono stati dotati di aria condizionata fin dall'inizio.



Nove volte nei 14 GP di Abu Dhabi finora disputati, la gara è stata vinta dalla pole position (da Sebastian Vettel nel 2010, Nico Rosberg nel 2015, Lewis Hamilton nel 2016, 2018 e 2019, Max Verstappen nel 2020/2021/2022 e Valtteri Bottas nel 2017). Nel 2009, 2011, 2013 e 2014, la vittoria del GP è stata conquistata partendo dal secondo posto in griglia (Vettel, Hamilton, Vettel, Hamilton), mentre nel 2012 dal quarto posto in griglia (Räikkönen).



Il circuito è stato ricostruito per l'edizione 2021: La chicane e il successivo tornante stretto della curva 7, appena prima del rettilineo posteriore, sono stati sostituiti da una curva più ampia. Le strette curve 11, 12, 13 e 14 sono state tutte rimosse: qui è stata creata un'emozionante curva con sponde. All'hotel, i raggi delle curve da 17 a 20 sono stati ampliati per rendere il passaggio più fluido. Le lezioni apprese nel 2021: le modifiche sono state azzeccate.



Abu Dhabi è stato il primo Gran Premio a correre dal tramonto alla notte, e un concetto simile è in corso di realizzazione a Jeddah (Arabia Saudita).



Proprio accanto alla pista si trova il "Ferrari World", il più grande parco a tema al coperto del mondo con i suoi 8 ettari. Più di 20 attrazioni sono incentrate sul fascino della Ferrari.



Abu Dhabi è stato il primo circuito di Formula 1 in cui l'uscita dei box passa sotto la pista e sotto il livello del mare.



Il circuito di Yas Marina è stato il primo circuito di Formula 1 in cui tutti i 60.000 posti a sedere erano coperti.



L'autodromo arabo non è l'unico a correre sotto un hotel. Monaco lo ha già fatto con l'ex Loews Hotel. Tuttavia, il "W Abu Dhabi Yas Island" è il primo a essere costruito sopra una pista.



A proposito dell'hotel dal design entusiasmante: I 5.389 elementi della facciata a LED possono essere controllati con colori diversi e persino imitare le onde o il vento. Oppure mostrano una bandiera a scacchi quando il Gran Premio è finito.



Lo Yas Marina Circuit è uno degli otto circuiti del campionato mondiale di Formula 1 in corso, che si svolge in senso antiorario (insieme a Gedda, Las Vegas, Miami, Baku, Singapore, Austin e San Paolo).



Il colore aziendale del Circuito di Yas Marina, il blu, intende evocare il colore del mare del Golfo Arabico. Il colore è stato registrato come "Yas Blue", ma negli ambienti specializzati è conosciuto come Pantone 321.



Ogni anno, i verniciatori si mettono al lavoro prima del ritorno della Formula 1: vengono applicate fino a tre tonnellate di vernice per far sembrare la pista come nuova. Solo sui cordoli ne viene applicata mezza tonnellata. Gli imbianchini sono dotati di contapassi: Il detentore del record è un operaio specializzato che ha percorso 42 chilometri prima di terminare il lavoro.



Nella settimana precedente la gara, la sabbia viene spazzata dalle tribune con idropulitrici e una squadra di giardinieri si occupa delle quasi 1.000 palme e dei 150.000 fiori presenti sul sito di gara.