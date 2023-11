Circuito Yas Marina Abu Dhabi: o circuito de corridas mais caro do mundo

Em dezembro de 2021, os organizadores do GP de Abu Dhabi assinaram um novo contrato com a Fórmula 1 - finais do Campeonato do Mundo até 2030, inclusive. Eis alguns factos sobre a pista de corridas mais cara do mundo.

Bem-vindo ao Circuito Yas Marina em Abu Dhabi: maravilhe-se com a joia que aqui foi colocada no deserto e com o enorme esforço que é feito para apresentar esta pista todos os anos como se tivesse acabado de ser inaugurada.

O circuito do Grande Prémio de Abu Dhabi é a flor do deserto da Fórmula 1 - como demonstram alguns factos sobre a final do campeonato mundial. Com custos de construção de pelo menos 500 milhões de euros, o Circuito Yas Marina é considerado o circuito de Fórmula 1 mais caro do mundo. Fontes não oficiais falam mesmo de custos superiores a mil milhões de euros. Os próprios operadores do circuito nunca se pronunciaram sobre os gastos financeiros.

O que admitem, no entanto, é que De 2007 a 2009, 14.000 trabalhadores especializados trabalharam na construção do autódromo. E isso só na pista de Fórmula 1. Ao mesmo tempo, mais de 40.000 pessoas trabalhavam em vários outros projectos de construção na ilha de Yas.

Yas é uma das 200 ilhas que pertencem a Abu Dhabi. Tem 7,7 quilómetros de comprimento e 6,2 quilómetros de largura e uma área de 25 quilómetros quadrados, o que corresponde a cerca de doze vezes o tamanho do Mónaco.



Abu Dhabi traduz-se do árabe como "terra da gazela". Diz a lenda que um jovem antílope guiou uma tribo itinerante até uma nascente.



Porque é que a ilha se chama Yas? Porque os primeiros colonos de Abu Dhabi pertenciam, supostamente, à tribo Bani Yas. A ilha de Yas foi mencionada pela primeira vez na Europa em 1590, pelo viajante comercial italiano Gasparo Balbi, que escreveu sobre a indústria de pérolas da ilha.



O Grande Prémio de Abu Dhabi realizar-se-á pela 15ª vez em 2023. Desde 2009, tivemos seis vencedores diferentes: Lewis Hamilton (2011, 2014, 2016 e 2018), Sebastian Vettel (2009, 2010 e 2013), Max Verstappen (2020, 2021 e 2022), Kimi Räikkönen (2012), Nico Rosberg (2015) e Valtteri Bottas (2017).



O Circuito Yas Marina é o primeiro circuito em que as boxes foram equipadas com ar condicionado desde o início.



Nove vezes em 14 GPs de Abu Dhabi até à data, a corrida foi ganha a partir da pole position (por Sebastian Vettel em 2010, Nico Rosberg em 2015, Lewis Hamilton em 2016, 2018 e 2019, Max Verstappen em 2020/2021/2022 e Valtteri Bottas em 2017). Em 2009, 2011, 2013 e 2014, a vitória do GP foi conquistada a partir do segundo lugar da grelha (Vettel, Hamilton, Vettel, Hamilton), e em 2012 a partir do quarto lugar da grelha (Räikkönen).



A pista foi reconstruída para a edição de 2021: A chicane e o subsequente hairpin apertado da curva 7, imediatamente antes da reta da meta, foram substituídos por uma curva mais larga. As curvas apertadas 11, 12, 13 e 14 foram todas eliminadas - foi criada aqui uma curva com uma inclinação emocionante. No hotel, os raios das curvas 17 a 20 foram alargados para tornar a passagem mais fluida. Lições aprendidas em 2021: as alterações foram correctas.



Abu Dhabi foi o primeiro Grande Prémio a decorrer desde o pôr do sol até à noite, e um conceito semelhante está a ser desenvolvido em Jeddah (Arábia Saudita).



Mesmo ao lado da pista de corridas encontra-se o "Ferrari World", o maior parque temático coberto do mundo, com 8 hectares. Mais de 20 atracções estão centradas no fascínio da Ferrari.



Abu Dhabi foi o primeiro circuito de Fórmula 1 onde a saída das boxes passa por baixo da pista e abaixo do nível do mar.



O Circuito de Yas Marina foi o primeiro circuito de Fórmula 1 onde todos os 60.000 lugares foram cobertos.



O circuito árabe não é o único a passar por baixo de um hotel. O Mónaco já o fez com o antigo Hotel Loews. No entanto, o "W Abu Dhabi Yas Island" é o primeiro a ser construído sobre uma pista de corridas.



Falando de um hotel com um design excitante: Os 5.389 elementos LED da fachada podem ser controlados com cores diferentes e até imitar padrões de ondas ou de vento. Ou exibem uma bandeira axadrezada quando o Grande Prémio termina.



O Circuito Yas Marina é um dos oito circuitos do campeonato mundial do atual programa de Fórmula 1, que se desenrola no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (juntamente com Jeddah, Las Vegas, Miami, Baku, Singapura, Austin e São Paulo).



A cor corporativa do Circuito Yas Marina, o azul, pretende evocar a cor do mar no Golfo Arábico. A cor foi registada como "Yas Blue", mas nos círculos especializados é conhecida como Pantone 321.



Todos os anos, os pintores começam a trabalhar antes do regresso da comitiva da Fórmula 1: são aplicadas até três toneladas de tinta para que a pista fique como nova. Só nas bermas, é aplicada meia tonelada. Os pintores estão equipados com pedómetros: O recordista é um trabalhador especializado que percorreu 42 quilómetros antes de terminar o trabalho.



Na semana que antecede a corrida, a areia é varrida das bancadas com máquinas de limpeza de alta pressão e uma equipa de jardineiros cuida das quase 1000 palmeiras e 150 000 flores no local da corrida.