Nuevo puzzle Rarezas de carreras: Talento perdido

La solución correcta de la última vez: El estadounidense John Paul junior en la carrera de IndyCar de 1984 en el circuito de Elkhart Lake en el estado de Wisconsin llamado Road America, JPJ se sentó en un March 84C-Cosworth de Pat Patrick Racing y terminó sexto detrás de Mario Andretti, Bobby Rahal, Al Unser, Rick Mears y Geoff Brabham.

La carrera de John Paul junior fue extremadamente inusual: nacido en 1960, el estadounidense ayudó a su padre John Paul senior a traficar con marihuana cuando era adolescente. Dijo: "Para mí era lo más normal del mundo, simplemente era nuestro trabajo. No me lo cuestionaba". Senior financió su propio equipo de carreras con el negocio ilegal.

Sus comienzos como piloto fueron modestos: "Mi padre decía que yo era un inútil, y cuando asistí a la escuela de carreras Skip Barber, los instructores de conducción llegaron a la misma conclusión. En mis primeras carreras de Fórmula Ford, me doblaban siempre".



Pero John Paul junior perseveró y progresó. Y lo hizo rápidamente. Su padre le inscribió por primera vez en el Porsche 935 familiar en la carrera de Lime Rock, ¡y padre e hijo ganaron! Así que JPJ ganó la primera carrera IMSA de su carrera. Nada mal para un bueno para nada.



A partir de 1981, el principal rival de John Paul junior fue Brian Redman en un Lola 600. Papá Paul dio un paso atrás y sólo compitió en carreras de resistencia, ya no en carreras individuales.



En 1982, John Paul junior se convirtió en el piloto más joven en ganar la serie IMSA.



Y entonces todo se torció: John Paul padre disparó a un testigo clave que iba a declarar contra él, y luego desapareció del lugar. Finalmente fue capturado en Suiza en enero de 1985 y extraditado a Estados Unidos. La escudería familiar cerró.



John Paul junior sólo tuvo compromisos ocasionales, pero era rápido en cualquier cosa con cuatro ruedas. En 1983, ganó su cuarta carrera de IndyCar -las 500 Míchigan con un Penske VDS- superando a Rick Mears en la última vuelta. Eso hay que conseguirlo contra uno de los mejores pilotos de óvalos de todos los tiempos.



Después de tres podios más (una vez segundo, dos veces tercero), JPJ terminó octavo en la general de la serie CART.



En su debut en la serie TransAm, ganó para DeAtley Motorsports en Trois-Rivières (Canadá).



Otros resultados destacados en 1984: segundo en Le Mans con el Porsche 956 de Preston Henn, segundo en Watskins Glen y podio en la serie CART.



Pero en 1985, JPJ tuvo que ir a la cárcel por culpa de su padre: "Quería testificar contra papá, pero no pude hacerlo. Así que acabé entre rejas". El tribunal consideró probado que Junior formaba parte de una red de contrabando de drogas.



Senior se declaró culpable en 1986 y cumplió condena hasta 1999. Quería dar la vuelta al mundo en barco con su nueva novia, Colleen Wood, pero la mujer desapareció sin dejar rastro y lo mismo hizo John Paul Senior durante años. Fue visto por última vez en Tailandia en 2009 y sigue siendo buscado por el FBI.



En 1988, John Paul junior fue puesto en libertad después de 30 meses en prisión, de nuevo sólo haciendo apariciones ocasionales en las series IMSA y CART. En 1990, Jim Busby le ofreció un asiento regular en el IMSA Nissan. Pero las series habían cambiado. Sin un compromiso de trabajo, ya no había una maceta que ganar.



A principios de los 90, JPJ agradeció a los que aún confiaban en él con varios podios.



John Paul Junior ganó las 24 Horas de Daytona en 1996 y la Indy Racing League Lone Star 500 de Texas en 1998.



"Dos años más tarde, me di cuenta de que algo iba mal", dijo JPJ. "Mi compañero de establo se dio cuenta de que soltaba el gas inusualmente pronto antes de las curvas y que mis trazadas eran raras. Era como si mi cabeza y mis pies ya no funcionaran coordinadamente".



Los médicos diagnosticaron a JPJ la enfermedad de Huntington, un raro trastorno cerebral hereditario que provoca trastornos del movimiento, cambios de comportamiento y, en última instancia, la muerte. JPJ en su libro 50/50: "Me rompió el corazón, pero tuve que admitirme a mí mismo que ya no podría conducir coches de carreras".



John Paul Junior sucumbió a la enfermedad el 29 de diciembre de 2020 en California.



