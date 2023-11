Nouvelle énigme Racing-Raritäten : Talent perdu

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com.

La bonne solution de la dernière fois : l'Américain John Paul junior lors de la course d'IndyCar de 1984 sur le circuit d'Elkhart Lake dans l'État du Wisconsin, appelé Road America, JPJ était assis dans une March 84C-Cosworth de Pat Patrick Racing et a terminé sixième derrière Mario Andretti, Bobby Rahal, Al Unser, Rick Mears et Geoff Brabham.

La carrière de John Paul junior a été tout à fait inhabituelle : cet Américain né en 1960 a aidé son père John Paul senior à faire passer de la marijuana dès son adolescence. Il a déclaré : "Pour moi, c'était la chose la plus normale du monde, c'était justement notre travail. Je ne me suis pas posé de questions". Senior a financé sa propre écurie de course grâce à ces activités illégales.

Les débuts en tant que coureur ont été modestes : "Mon père disait que j'étais un bon à rien, et lorsque j'ai fréquenté l'école de conduite Skip Barber, les moniteurs sont arrivés à la même conclusion. Lors de mes premières courses de Formule Ford, je me suis fait doubler à chaque fois".



Mais John Paul junior s'est accroché et a progressé. Et ce, de manière fulgurante. Son père l'engagea pour la première fois dans la course de Lime Rock avec la Porsche 935 familiale - et père et fils gagnèrent ! JPJ a donc remporté la première course IMSA de sa carrière. Pas mal pour un bon à rien.



A partir de 1981, le principal adversaire de John Paul junior s'appelle Brian Redman, au volant d'une Lola 600. Papa Paul prend du recul et ne participe plus qu'à des courses d'endurance, pas à des courses individuelles.



En 1982, John Paul junior est devenu le plus jeune pilote de course à remporter la série IMSA.



Et puis tout a mal tourné : John Paul senior a tué un témoin à charge qui devait témoigner contre lui, puis il a disparu de la scène. Il a finalement été capturé en Suisse en janvier 1985 et extradé vers les États-Unis. L'écurie familiale a été fermée.



John Paul junior ne reçut plus que des engagements au cas par cas, mais il était rapide dans tout ce qui avait quatre roues. En 1983, il a remporté sa quatrième course IndyCar - la Michigan 500 avec une VDS-Penske, en déjouant Rick Mears dans le dernier tour. Il fallait le faire contre l'un des meilleurs pilotes d'ovale de tous les temps.



Après trois autres podiums (une fois deuxième, deux fois troisième), JPJ a terminé huitième au classement général de la série CART.



Lors de ses débuts dans la série TransAm, il a gagné pour DeAtley Motorsports à Trois-Rivières (Canada).



Autres résultats exceptionnels en 1984 - deuxième au Mans dans la Porsche 956 de Preston Henn, deuxième à Watskins Glen, podium dans la série CART.



Mais en 1985, JPJ a dû aller en prison à cause de son père : "Je voulais témoigner contre papa, mais je ne pouvais pas. Je me suis donc retrouvé derrière les barreaux". Le tribunal a considéré qu'il était prouvé que Junior faisait partie d'un réseau de trafic de drogue.



Senior a plaidé coupable en 1986 et a purgé sa peine jusqu'en 1999. Il voulait faire le tour du monde à la voile avec sa nouvelle petite amie Colleen Wood, mais la femme a disparu sans laisser de trace, tout comme John Paul Senior pendant des années. Il a été aperçu pour la dernière fois en Thaïlande en 2009 et est toujours recherché par le FBI.



En 1988, John Paul junior a été libéré après avoir passé 30 mois en prison. Une fois de plus, il n'a eu que des engagements au cas par cas dans les séries IMSA et CART. En 1990, Jim Busby lui offre une place de titulaire dans l'IMSA-Nissan. Mais la série avait changé. Sans engagement d'usine, il n'était plus possible de gagner un pot de fleurs.



Au début des années 1990, JPJ a remercié les personnes qui avaient encore confiance en lui en décrochant plusieurs podiums.



John Paul Junior a remporté les 24 heures de Daytona en 1996 et, dans le cadre de l'Indy Racing League, la Lone Star 500 au Texas en 1998.



"Deux ans plus tard, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas", a déclaré JPJ. "Mon compagnon d'écurie a remarqué que je lâchais l'accélérateur anormalement tôt avant les virages et que mes lignes étaient bizarres. C'était comme si ma tête et mes pieds ne fonctionnaient plus de manière coordonnée".



Les médecins ont diagnostiqué chez JPJ la maladie de Huntington, une maladie rare et héréditaire du cerveau qui entraîne des troubles moteurs, des changements de comportement et, à terme, la mort. JPJ dans son livre 50/50 : "Cela m'a brisé le cœur, mais j'ai dû admettre que je ne pouvais plus conduire de voitures de course".



John Paul Junior a succombé à la maladie le 29 décembre 2020 en Californie.



