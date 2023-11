Nuovi rompicapo Rarità da corsa: Talento perduto

Ogni settimana presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport, di solito proveniente dagli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT. La procedura è molto semplice: diteci chi riconoscete, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com.

Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.

La soluzione corretta dell'ultima volta: Lo statunitense John Paul junior alla gara IndyCar del 1984 sul circuito di Elkhart Lake, nello stato del Wisconsin chiamato Road America, JPJ si sedette su una March 84C-Cosworth del Pat Patrick Racing e si classificò sesto dietro a Mario Andretti, Bobby Rahal, Al Unser, Rick Mears e Geoff Brabham.

La carriera di John Paul junior è stata estremamente particolare: nato nel 1960, l'americano ha aiutato il padre John Paul senior a contrabbandare marijuana da adolescente. Ha dichiarato: "Per me era la cosa più normale del mondo, era solo il nostro lavoro. Non lo mettevo in dubbio". Senior ha finanziato la sua squadra corse grazie a questa attività illegale.

I suoi inizi come pilota sono stati modesti: "Mio padre diceva che ero un buono a nulla e quando ho frequentato la scuola di guida Skip Barber, gli istruttori sono giunti alla stessa conclusione. Nelle mie prime gare di Formula Ford, venivo doppiato ogni volta".



Ma John Paul junior ha perseverato e ha fatto progressi. E lo fece rapidamente. Suo padre lo iscrisse per la prima volta nella Porsche 935 di famiglia alla gara di Lime Rock e padre e figlio vinsero! Così JPJ vinse la prima gara IMSA della sua carriera. Non male per un buono a nulla.



Dal 1981, il principale avversario di John Paul junior fu Brian Redman su una Lola 600. Papà Paul fece un passo indietro e partecipò solo a gare di durata, non più a gare singole.



Nel 1982, John Paul junior divenne il più giovane pilota a vincere la serie IMSA.



Poi tutto andò storto: John Paul senior sparò a un testimone chiave che doveva testimoniare contro di lui, poi sparì dalla scena. Fu infine catturato in Svizzera nel gennaio 1985 ed estradato negli Stati Uniti. La squadra corse di famiglia chiuse.



John Paul junior ottenne solo impegni occasionali, ma era veloce su qualsiasi cosa avesse quattro ruote. Nel 1983 vinse la sua quarta gara di IndyCar, la Michigan 500 con la VDS Penske, superando Rick Mears all'ultimo giro. Un'impresa da non sottovalutare contro uno dei migliori piloti di ovali di tutti i tempi.



Dopo altri tre podi (una volta secondo, due volte terzo), JPJ si classificò ottavo nella serie CART.



Al suo debutto nella serie TransAm, vince per il DeAtley Motorsports a Trois-Rivières (Canada).



Altri risultati di rilievo nel 1984: secondo a Le Mans sulla Porsche 956 di Preston Henn, secondo a Watskins Glen, podio nella serie CART.



Ma nel 1985, JPJ dovette andare in prigione a causa del padre: "Volevo testimoniare contro papà, ma non potevo farlo. Così sono finito dietro le sbarre". Il tribunale ritenne provato che Junior facesse parte di un giro di contrabbando di droga.



Senior si dichiarò colpevole nel 1986 e scontò la pena fino al 1999. Voleva fare il giro del mondo in barca a vela con la sua nuova fidanzata Colleen Wood, ma la donna scomparve senza lasciare traccia e lo stesso fece John Paul Senior per anni. L'ultima volta è stato visto in Thailandia nel 2009 ed è ancora ricercato dall'FBI.



Nel 1988, John Paul junior fu rilasciato dopo 30 mesi di prigione, facendo di nuovo solo apparizioni occasionali nelle serie IMSA e CART. Nel 1990, Jim Busby gli offrì un posto fisso nella IMSA Nissan. Ma la serie era cambiata. Senza un impegno di lavoro, non c'era più un vaso di fiori da vincere.



All'inizio degli anni '90, JPJ ringraziò le persone che avevano ancora fiducia in lui con diversi podi.



John Paul Junior vinse la 24 Ore di Daytona del 1996 e la Indy Racing League Lone Star 500 del 1998 in Texas.



"Due anni dopo, mi sono reso conto che qualcosa non andava", ha detto JPJ. "Il mio compagno di scuderia si è accorto che staccavo il gas insolitamente presto prima delle curve e che le mie linee erano strane. Era come se la mia testa e i miei piedi non fossero più coordinati".



I medici diagnosticarono a JPJ la malattia di Huntington, una rara patologia cerebrale ereditaria che porta a disturbi del movimento, cambiamenti comportamentali e infine alla morte. JPJ nel suo libro 50/50: "Mi si spezzò il cuore, ma dovetti ammettere a me stesso che non avrei più potuto guidare auto da corsa".



John Paul Junior ha ceduto alla malattia il 29 dicembre 2020 in California.



Questo ci porta al nuovo indovinello: un promettente pilota di monoposto, forse il più grande talento del suo Paese all'epoca, che non è mai andato oltre un test di Formula 1.



Partecipa anche tu! Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.