Novo puzzle Raridades de corridas: Talento perdido

Todas as semanas apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT. O procedimento é muito simples - diga-nos quem reconhece, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com.

A data limite para as inscrições é a meia-noite de domingo da semana em curso.

A solução correcta da última vez: O norte-americano John Paul junior na corrida de 1984 da IndyCar no circuito de Elkhart Lake, no estado do Wisconsin, chamado Road America, JPJ sentou-se num March 84C-Cosworth da Pat Patrick Racing e terminou em sexto lugar, atrás de Mario Andretti, Bobby Rahal, Al Unser, Rick Mears e Geoff Brabham.

A carreira de John Paul junior foi extremamente invulgar: nascido em 1960, o americano ajudou o seu pai John Paul senior a traficar marijuana quando era adolescente. Para mim, era a coisa mais normal do mundo, era apenas o nosso trabalho. Não o questionava". Senior financiou a sua própria equipa de corridas com o negócio ilegal.

O seu início como piloto foi modesto: "O meu pai dizia que eu não prestava para nada e, quando frequentei a escola de corridas Skip Barber, os instrutores de condução chegaram à mesma conclusão. Nas minhas primeiras corridas de Fórmula Ford, fui sempre ultrapassado".



Mas João Paulo Júnior perseverou e fez progressos. E fê-lo rapidamente. O seu pai inscreveu-o pela primeira vez no Porsche 935 da família na corrida de Lime Rock - e pai e filho ganharam! Assim, JPJ ganhou a primeira corrida IMSA da sua carreira. Nada mau para quem não serve para nada.



A partir de 1981, o principal adversário de João Paulo Júnior foi Brian Redman num Lola 600. O pai Paulo deu um passo atrás e só competiu em corridas de resistência, deixando de participar em corridas individuais.



Em 1982, João Paulo Júnior tornou-se o mais jovem piloto a vencer a série IMSA.



Depois, tudo correu mal: João Paulo sénior matou uma testemunha-chave que ia depor contra ele e depois desapareceu de cena. Foi finalmente apanhado na Suíça em janeiro de 1985 e extraditado para os EUA. A equipa de corridas da família fechou.



João Paulo Júnior só tinha compromissos ocasionais, mas era rápido em tudo o que tivesse quatro rodas. Em 1983, ganhou a sua quarta corrida de Fórmula Indy - as 500 milhas de Michigan com um VDS Penske - ao ultrapassar Rick Mears na última volta. É preciso fazer isso contra um dos melhores pilotos de ovais de todos os tempos.



Depois de mais três subidas ao pódio (uma vez em segundo, duas vezes em terceiro), JPJ terminou em oitavo lugar na classificação geral da série CART.



Na sua estreia na série TransAm, venceu pela DeAtley Motorsports em Trois-Rivières (Canadá).



Outros resultados de topo em 1984 - segundo em Le Mans no Porsche 956 de Preston Henn, segundo em Watskins Glen, pódio na série CART.



Mas em 1985, JPJ teve de ir para a prisão por causa do seu pai: "Eu queria testemunhar contra o meu pai, mas não consegui. Por isso, acabei atrás das grades". O tribunal considerou provado que Júnior fazia parte de uma rede de contrabando de droga.



Sénior declarou-se culpado em 1986 e cumpriu pena até 1999. Queria dar a volta ao mundo com a sua nova namorada Colleen Wood, mas a mulher desapareceu sem deixar rasto, tal como João Paulo Sénior durante anos. Foi visto pela última vez na Tailândia em 2009 e continua a ser procurado pelo FBI.



Em 1988, John Paul Junior foi libertado após 30 meses de prisão, voltando a fazer apenas aparições ocasionais nas séries IMSA e CART. Em 1990, Jim Busby ofereceu-lhe um lugar regular no IMSA Nissan. Mas a série tinha mudado. Sem um compromisso de trabalho, já não havia um pote de flores para ganhar.



No início da década de 1990, JPJ agradeceu às pessoas que ainda tinham fé nele com várias subidas ao pódio.



John Paul Junior venceu as 24 Horas de Daytona de 1996 e a Lone Star 500 da Indy Racing League de 1998 no Texas.



"Dois anos mais tarde, apercebi-me que algo estava errado", disse JPJ. "O meu colega de box reparou que eu estava a sair do acelerador muito cedo antes das curvas e que as minhas linhas eram estranhas. Era como se a minha cabeça e os meus pés já não estivessem a trabalhar em coordenação."



Os médicos diagnosticaram a doença de Huntington a JPJ, uma doença cerebral rara e hereditária que provoca perturbações do movimento, alterações comportamentais e, por fim, a morte. JPJ no seu livro 50/50: "Partiu-me o coração, mas tive de admitir para mim próprio que já não podia conduzir carros de corrida."



João Paulo Júnior sucumbiu à doença a 29 de dezembro de 2020, na Califórnia.



Isto leva-nos ao novo enigma: um promissor piloto de monoposto, talvez o maior talento do seu país na altura, que nunca passou de um teste de Fórmula 1.



Participa também! Envia a tua solução para: mathias.brunner@speedweek.com. A data limite para as inscrições é a meia-noite de domingo da semana em curso.