Il GP di Abu Dhabi in televisione: Battaglia per i milioni

Max Verstappen e la Red Bull Racing hanno difeso con successo i loro titoli mondiali. Tuttavia, dietro le quinte c'è in gioco molto di più del semplice prestigio: i costruttori hanno in palio milioni di dollari in denaro.

La competizione per il titolo mondiale piloti e la Coppa Costruttori è stata decisa: Max Verstappen e la Red Bull Racing trionferanno, come nel 2022. Ma c'è molto denaro in gioco tra numerose scuderie alla finale del campionato mondiale ad Abu Dhabi - perché la posizione nella Coppa Costruttori determina l'entità della fetta di montepremi.

La chiave della distribuzione dei premi in denaro in Formula 1 è ancorata nel cosiddetto Accordo Concorde, la costituzione della Formula 1, per così dire, che regola le questioni tecniche, sportive e finanziarie nel triangolo tra le scuderie, la FIA e la Formula One Management (FOM) e il cui contenuto è divulgato solo in misura limitata.

Nel 2022, secondo quanto riferito, più di 1,1 miliardi di dollari USA di premi andranno alle squadre, con la Ferrari che riceverà un bonus speciale che era stato negoziato dal promotore di lunga data della Formula 1 Bernie Ecclestone: Gli italiani riceveranno una quota fissa del montepremi (secondo quanto riferito, il cinque per cento) in cambio del loro impegno in Formula 1.

Sono previsti anche pagamenti speciali per le scuderie che hanno vinto titoli mondiali. E per quelle squadre che si sono classificate tra le prime tre negli ultimi dieci anni. Il modo esatto in cui tutto questo viene definito in azioni è riservato. Circa un quarto del montepremi totale è costituito da questi pagamenti speciali.



Il restante 75% viene suddiviso in base alla posizione nella Coppa Costruttori, con il 14% per il vincitore del campionato mondiale (Red Bull Racing) e il 6% per l'ultima squadra classificata.



Ora diventa importante perché ogni posizione conta. Mercedes (392 punti) e Ferrari (388), per esempio, stanno lottando per il secondo posto assoluto, che secondo le stime significa circa 130 milioni dal piatto, ovvero 120.



La situazione è simile nel duello per il quarto posto tra McLaren (attualmente 284 punti) e Aston Martin (273). La squadra quarta classificata riceverà circa 115 milioni di dollari, la quinta 105.



Alpine si trova tranquillamente al sesto posto e riceverà circa 100 milioni.



Dietro di loro, tuttavia, tutto è ancora aperto: Williams è a 28 punti, AlphaTauri a 21, Alfa Romeo a 16 e Haas a 12.



I pagamenti per queste classifiche: il settimo posto riceverà circa 90 milioni, l'ottavo 80 milioni, il nono 70 milioni e il decimo circa 60 milioni.



Seguite tutta l'azione dallo Yas Marina Circuit con il nostro live ticker o sui vostri canali preferiti.





