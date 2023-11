GP de Abu Dhabi na televisão: Batalha por milhões

Max Verstappen e a Red Bull Racing defenderam com sucesso os seus títulos de campeões do mundo. No entanto, há muito mais em jogo nos bastidores do que apenas prestígio - os construtores têm milhões em prémios monetários em jogo.

A competição pelo título do campeonato do mundo de pilotos e pela Taça dos Construtores está decidida: Max Verstappen e a Red Bull Racing vão triunfar, tal como em 2022. Mas há muito dinheiro em jogo entre as várias equipas de corrida na final do campeonato do mundo em Abu Dhabi - porque a posição na Taça dos Construtores determina o tamanho da fatia do bolo dos prémios monetários.

A chave para a distribuição dos prémios monetários na Fórmula 1 está ancorada no chamado Acordo Concorde, a constituição da Fórmula 1, por assim dizer, que regula as questões técnicas, desportivas e financeiras no triângulo das equipas de corrida, da FIA e da Formula One Management (FOM) e cujo conteúdo só é divulgado de forma limitada.

Em 2022, mais de 1,1 mil milhões de dólares americanos em prémios monetários irão alegadamente para as equipas, com a Ferrari a receber um bónus especial que chegou a ser negociado pelo promotor de longa data da Fórmula 1, Bernie Ecclestone: Os italianos recebem uma parte fixa do prémio (alegadamente cinco por cento) em troca do seu compromisso com a Fórmula 1.

Há também pagamentos especiais para as equipas de corrida que ganharam títulos de campeão mundial. E para as equipas que terminaram nos três primeiros lugares nos últimos dez anos. A forma exacta como tudo isto é definido em acções é confidencial. Cerca de um quarto do total dos prémios em dinheiro consiste nestes pagamentos especiais.



Os restantes 75% são divididos de acordo com a posição na Taça dos Construtores, com 14% para o vencedor do campeonato do mundo (Red Bull Racing) e 6% para a última equipa classificada.



Agora torna-se importante porque é que cada posição conta. A Mercedes (392 pontos) e a Ferrari (388), por exemplo, estão a lutar pelo segundo lugar na classificação geral, o que, segundo as estimativas, significa cerca de 130 milhões do pote, ou seja, 120.



A situação é semelhante no duelo pelo quarto lugar entre a McLaren (atualmente com 284 pontos) e a Aston Martin (273). O quarto classificado receberá cerca de 115 milhões de dólares, o quinto 105.



A Alpine está segura no sexto lugar e receberá cerca de 100 milhões.



Atrás deles, no entanto, tudo ainda está em aberto: A Williams está com 28 pontos, a AlphaTauri com 21, a Alfa Romeo com 16 e a Haas com 12.



Os prémios para estas classificações: o sétimo receberá cerca de 90 milhões, o oitavo 80 milhões, o nono 70 milhões e o décimo cerca de 60 milhões.



