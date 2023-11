Ferrari : exigence après le crash de Sainz à Las Vegas

Les spectateurs du nouveau circuit Las Vegas Strip n'en croyaient pas leurs yeux : après dix minutes, la première séance d'essais était déjà terminée - à cause d'une plaque d'égout cassée qui avait endommagé la Ferrari de Carlos Sainz et la voiture de course Alpine d'Esteban Ocon. La deuxième séance d'essais s'est déroulée au plus profond de la nuit et sans spectateurs.

Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a poussé un coup de gueule : "La monocoque de la voiture de Carlos est ruinée - le moteur, la batterie, le faisceau électrique, le châssis, le sol aussi. Cela nous coûte une fortune ! Nous sommes vraiment les dindons de la farce. Ce qui s'est passé ici est tout simplement inacceptable pour la Formule 1".

Et le Français n'en reste pas là. Il confirme qu'il est en train de négocier un dédommagement avec les responsables. Il existe un précédent à ce sujet : en 2017, la voiture de course Haas de Romain Grosjean avait été gravement endommagée lors d'un incident comparable - les Américains s'étaient mis d'accord avec les organisateurs malaisiens sur une réparation d'un montant inconnu.

Vasseur : "Oui, des discussions privées sont en cours avec les détenteurs de droits, quant à l'issue, c'est encore une autre affaire". Car l'organisateur de la course de Las Vegas est la Formule 1 elle-même, ou plutôt Liberty Media.



Les coûts de la Ferrari cassée ainsi que les frais de transport supplémentaires que les Italiens ont dû supporter en raison du transport d'un nouveau châssis à Abu Dhabi doivent être indemnisés.



Vasseur : "Dans le contexte du plafond budgétaire, c'est un coup dur sur le plan financier. Sans que nous en soyons responsables, nous avons des coûts énormes. Je vais également suggérer qu'à l'avenir, nous définissions le plafond budgétaire de manière à ce que les dépenses supplémentaires de ce type ne soient pas incluses".



"Il faut également aborder la question de savoir comment tout cela s'est déroulé. Les commissaires de piste ont vu que quelque chose n'allait pas sur la piste et ont présenté des drapeaux jaunes. Mais ensuite, il a fallu attendre une minute avant l'interruption. C'est trop long quand un objet métallique dépasse de la piste sur une ligne droite parcourue à 340 km/h".



Selon Vasseur, les écuries n'avaient aucune information sur la raison pour laquelle les drapeaux jaunes avaient été présentés à cet endroit.





Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident



Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12