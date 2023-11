Ferrari: domanda dopo l'incidente di Las Vegas di Sainz

Gli spettatori del nuovo Strip Circuit di Las Vegas non potevano credere ai loro occhi: dopo dieci minuti, la prima sessione di prove era già finita - a causa di un tombino rotto che aveva danneggiato la Ferrari di Carlos Sainz e l'Alpine di Esteban Ocon. La seconda sessione di prove si è svolta in piena notte e senza spettatori.

Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, ha brontolato: "La monoscocca della vettura di Carlos è rovinata, così come il motore, la batteria, il cablaggio, il telaio e il pavimento. Ci sta costando una fortuna! Siamo davvero noi i perdenti. Quello che è successo è semplicemente inaccettabile per la Formula 1".

E il francese non ha intenzione di prendere sottogamba la situazione. Conferma che sta negoziando un risarcimento con i responsabili. C'è un precedente in questo senso: nel 2017, il bolide Haas di Romain Grosjean è stato gravemente danneggiato in un incidente simile - gli americani hanno raggiunto un accordo con gli organizzatori malesi per un risarcimento di importo imprecisato.

Vasseur: "Sì, sono in corso trattative private con i detentori dei diritti, ma il risultato è un'altra cosa". Questo perché l'organizzatore della gara di Las Vegas è la Formula 1 stessa, ovvero Liberty Media.



Il risarcimento è previsto per i costi della Ferrari rotta e per le spese di trasporto aggiuntive sostenute dagli italiani per il trasporto di un nuovo telaio ad Abu Dhabi.



Vasseur: "Nel contesto del tetto di bilancio, questo è un duro colpo finanziario. Non per colpa nostra, abbiamo costi enormi. Suggerirò anche che in futuro si definisca il tetto di bilancio in modo da non includere spese aggiuntive di questo tipo".



"Dobbiamo anche discutere di come sia successo tutto questo. I commissari di pista si sono accorti che qualcosa non andava in pista e hanno esposto le bandiere gialle. Ma poi è passato un minuto prima che la gara venisse annullata. È troppo tempo quando un oggetto metallico esce dalla pista su un rettilineo a 340 km/h".



Secondo Vasseur, le scuderie non hanno ricevuto informazioni sul motivo per cui sono state esposte le bandiere gialle in quel momento.





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente



Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12