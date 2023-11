Ferrari: Exigência após o acidente de Sainz em Las Vegas

Os espectadores do novo circuito de Las Vegas Strip não acreditavam no que viam: ao fim de dez minutos, a primeira sessão de treinos livres já tinha terminado - devido a uma tampa de esgoto partida que danificou o Ferrari de Carlos Sainz e o Alpine de Esteban Ocon. A segunda sessão de treinos teve lugar de noite e sem espectadores.

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, resmungou: "O monocoque do carro do Carlos está estragado - o motor, a bateria, a cablagem, o chassis e o piso também. Está a custar-nos uma fortuna! Nós somos realmente os perdedores aqui. O que aconteceu aqui é simplesmente inaceitável para a Fórmula 1".

E o francês não está a aceitar isto de braços cruzados. Ele confirma que está a negociar uma indemnização com os responsáveis. Há um precedente para isso: em 2017, o carro de corrida Haas de Romain Grosjean foi gravemente danificado num incidente semelhante - os americanos chegaram a um acordo com os organizadores da Malásia sobre uma compensação de um montante desconhecido.

Vasseur: "Sim, estão em curso conversações privadas com os detentores dos direitos, mas o resultado é outra questão". Porque o organizador da corrida de Las Vegas é a própria Fórmula 1, ou seja, a Liberty Media.



A compensação deve ser paga pelos custos do Ferrari avariado e pelos custos adicionais de transporte incorridos pelos italianos devido ao transporte de um novo chassis para Abu Dhabi.



Vasseur: "No contexto do limite orçamental, trata-se de um golpe financeiro. Sem culpa nossa, temos custos enormes. Sugiro também que, de futuro, definamos o limite orçamental de forma a não incluir despesas adicionais deste tipo".



"Também precisamos de discutir como tudo aconteceu. Os fiscais de pista viram que havia algo de errado com a pista e mostraram bandeiras amarelas. Mas demorou um minuto até que a corrida fosse cancelada. É demasiado tempo quando um objeto metálico está a sair da pista numa reta a 340 km/h."



De acordo com Vasseur, não houve qualquer informação para as equipas de corrida sobre o motivo pelo qual as bandeiras amarelas foram mostradas naquele momento.





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente



Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12