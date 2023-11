Abu Dhabi: il campione del mondo Max Verstappen come spettatore

Le scuderie di Formula 1 sono obbligate a schierare un giovane pilota sulla griglia di partenza due volte per ogni GP stagionale nella prima sessione di prove libere. Finora questo non è accaduto con la Red Bull Racing, vincitrice del trofeo costruttori.

Secondo la definizione della F1, un pilota junior è un pilota che non può aver disputato più di due Gran Premi. Per questo motivo, tre piloti (Oscar Piastri alla McLaren, Logan Sargeant alla Williams e Nyck de Vries all'AlphaTauri) sono stati considerati come test spuntati all'inizio della stagione. Tuttavia, questo ha solo sfruttato una scappatoia nei regolamenti. A causa della regola dei 2 GP, la Red Bull non può più schierare il neozelandese Liam Lawson come Junior (ha disputato tre Gran Premi in sostituzione dell'infortunato Daniel Ricciardo).

Alla fine di ottobre, la Red Bull ha annunciato la forma in cui gli Junior saranno utilizzati nel finale del Campionato del Mondo. AlphaTauri ha messo il francese Isack Hadjar (19 anni) in macchina in Messico, spuntando così la seconda gara. Il parigino guiderà ora la prima sessione di prove per la Red Bull Racing ad Abu Dhabi, dove nessuno dei piloti abituali scenderà in pista per i primi 60 minuti, in quanto il pilota del simulatore Red Bull Jake Dennis sarà sulla seconda vettura RBR allo Yas Marina Circuit.

Il 28enne inglese lavora per Red Bull al simulatore dal 2018. Dennis ha ottenuto il terzo posto assoluto in Formula 3 nel 2015, il quarto in GP3 nel 2016 e ha deviato dalle gare GT alla Formula E, dove è diventato campione nel 2022/2023. Due vittorie e undici podi gli hanno assicurato una licenza di pilota di Formula 1, chiamata superlicenza.



Oltre a Hadjar e Dennis, parteciperanno alla prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi i seguenti piloti.



Mercedes: Frederik Vesti (DK) per Lewis Hamilton



Ferrari: Robert Shwartzman (IL) per Charles Leclerc



McLaren: Pato O'Ward (MEX) per Lando Norris



Aston Martin: Felipe Drugovich (BR) per Fernando Alonso



Alpine: Jack Doohan (AUS) per Esteban Ocon



Williams: Zak O'Sullivan (GB) per Alex Albon



Alfa Romeo: Théo Pourchaire (F) per Guanyu Zhou



Haas: Oliver Bearman (GB) per Nico Hülkenberg





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12