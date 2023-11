Abu Dhabi: o campeão do mundo Max Verstappen como espetador

As equipas de Fórmula 1 são obrigadas a colocar um jovem piloto na grelha de partida duas vezes por época, na primeira sessão de treinos livres. Até à data, tal não aconteceu com a Red Bull Racing, vencedora do troféu dos construtores.

De acordo com a definição da F1, um piloto júnior é um piloto que não pode ter disputado mais de dois Grandes Prémios. Por esta razão, três pilotos (Oscar Piastri na McLaren, Logan Sargeant na Williams e Nyck de Vries na AlphaTauri) foram considerados como tendo feito testes no início da época. No entanto, isso apenas explorou uma lacuna nos regulamentos. Devido à regra dos 2-GP, a Red Bull já não pode colocar em campo o neozelandês Liam Lawson como Júnior (disputou três Grandes Prémios no lugar do lesionado Daniel Ricciardo).

No final de outubro, a Red Bull anunciou a forma como os juniores serão utilizados na final do Campeonato do Mundo. A AlphaTauri colocou o francês Isack Hadjar (19 anos) no carro no México, marcando assim a segunda corrida. O parisiense vai agora conduzir a primeira sessão de treinos da Red Bull Racing em Abu Dhabi, onde nenhum dos pilotos habituais estará em pista durante os primeiros 60 minutos, uma vez que o piloto de simulador da Red Bull, Jake Dennis, estará no segundo carro da RBR no Circuito de Yas Marina.

O inglês de 28 anos tem trabalhado para a Red Bull no simulador desde 2018. Dennis terminou em terceiro lugar geral na Fórmula 3 em 2015, quarto na GP3 em 2016 e desviou-se das corridas de GT para a Fórmula E, onde se tornou campeão em 2022/2023. Duas vitórias e onze subidas ao pódio garantiram-lhe uma licença de piloto de Fórmula 1 chamada superlicença.



Para além de Hadjar e Dennis, os seguintes pilotos vão participar na primeira sessão de treinos em Abu Dhabi.



Mercedes: Frederik Vesti (DK) no lugar de Lewis Hamilton



Ferrari: Robert Shwartzman (IL) no lugar de Charles Leclerc



McLaren: Pato O'Ward (MEX) no lugar de Lando Norris



Aston Martin: Felipe Drugovich (BR) para Fernando Alonso



Alpine: Jack Doohan (AUS) no lugar de Esteban Ocon



Williams: Zak O'Sullivan (GB) no lugar de Alex Albon



Alfa Romeo: Théo Pourchaire (F) para Guanyu Zhou



Haas: Oliver Bearman (GB) para Nico Hülkenberg





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12