Günther Steiner (Haas): "Aún queda mucho por hacer"

Günther Steiner, director del equipo Haas, no piensa tomarse un descanso tras el final de temporada en Abu Dhabi. El piloto del Tirol del Sur sabe que su equipo tiene que trabajar duro para volver a ser más competitivo.

El equipo Haas no ha sumado nuevos puntos desde el GP de Singapur y sólo fue capaz de sumar un nuevo punto en el campeonato en la carrera callejera iluminada. Y como sus rivales directos han podido ganar terreno mientras tanto, el equipo americano ha caído al último puesto del campeonato. No es de extrañar que Günther Steiner no esté pensando en unas vacaciones de invierno.

El jefe del equipo subraya: "No creo que haya descanso este año, porque tenemos que trabajar duro para recuperar nuestra forma y llegar a ser tan competitivos como queremos. Aún queda mucho por hacer y hay que preparar la próxima temporada para que estemos en mejor posición que este año".

Y Steiner añade: "Ahora sólo miramos hacia delante. No olvidaremos lo que pasó, pero hemos aprendido lo suficiente y todo está abierto para el año que viene". Echando la vista atrás a los últimos meses, afirma: "Diría que el comienzo de la temporada fue bastante bueno, parecía prometedor. Cuando trajimos a Nico al equipo, conseguimos exactamente lo que queríamos con su experiencia".

"Pero nos dimos contra un muro con el desarrollo del coche, no encontrábamos más rendimiento y otros sí. Dimos un paso atrás y esperamos poder dar un paso adelante el año que viene. Lo más destacado fue que Nico terminó en los puntos en Australia como piloto a tiempo completo de Fórmula 1 después de una pausa de tres años", añadió el surtirolés.

Carrera, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12