Günther Steiner (Haas) : "Il y a encore beaucoup à faire".

Depuis le GP de Singapour, l'équipe Haas n'a plus marqué de nouveaux points et n'a pu engranger qu'un seul nouveau point au championnat du monde lors de la course sur route sous les projecteurs. Et comme ses concurrents directs ont entre-temps progressé, l'écurie américaine a glissé à la dernière place du championnat du monde. Pas étonnant que Günther Steiner ne veuille pas penser aux vacances d'hiver.

Le chef d'équipe souligne : "Je ne pense pas qu'il y aura une pause cette année, car nous devons travailler dur pour retrouver notre forme et redevenir aussi compétitifs que nous voulons l'être. Il y a encore beaucoup à faire et je dois me préparer pour la saison prochaine afin que nous soyons dans une meilleure position que cette année".

Et Steiner d'ajouter : "Maintenant, nous regardons seulement vers l'avant. Nous n'oublions pas ce qui s'est passé, mais nous avons suffisamment appris et tout est ouvert pour l'année prochaine". En regardant les derniers mois, il constate : ""Je dirais que le début de saison était plutôt bon, cela semblait prometteur. Quand nous avons fait venir Nico dans l'équipe, nous avons obtenu exactement ce que nous voulions grâce à son expérience".

"Mais nous nous sommes heurtés à un mur lors du développement de la voiture, nous n'avons pas pu trouver d'autres performances alors que d'autres l'ont fait. Nous avons fait un pas en arrière et nous espérons pouvoir faire un pas en avant l'année prochaine. Le fait marquant a été que Nico a marqué des points en Australie après trois ans de pause en tant que pilote de Formule 1 à plein temps", a ajouté le Tyrolien du Sud.

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12