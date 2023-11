Günther Steiner (Haas): "C'è ancora molto da fare".

Il Team Principal della Haas Günther Steiner non pensa di prendersi una pausa dopo il finale di stagione ad Abu Dhabi. L'altoatesino sa che la sua squadra deve lavorare sodo per tornare a essere più competitiva.

Il team Haas non ha ottenuto nuovi punti dal GP di Singapore ed è riuscito a conquistare un solo punto nella gara su strada illuminata. E poiché nel frattempo i suoi diretti rivali sono riusciti a guadagnare, il team americano è scivolato all'ultimo posto del campionato. Non c'è da stupirsi che Günther Steiner non stia pensando alle vacanze invernali.

Il boss del team sottolinea: "Non credo che ci sarà una pausa quest'anno, perché dobbiamo lavorare sodo per tornare in forma e diventare competitivi come vogliamo. C'è ancora molto da fare e devo prepararmi per la prossima stagione in modo da essere in una posizione migliore rispetto a quest'anno".

E Steiner aggiunge: "Ora guardiamo solo al futuro. Non dimenticheremo quello che è successo, ma abbiamo imparato abbastanza e tutto è aperto per il prossimo anno". Guardando agli ultimi mesi, dice: "Direi che l'inizio della stagione è stato abbastanza buono, sembrava promettente. Quando abbiamo portato Nico in squadra, abbiamo ottenuto esattamente quello che volevamo con la sua esperienza".

"Ma ci siamo scontrati con un muro di mattoni nello sviluppo della vettura, non riuscivamo a trovare più prestazioni e altri lo facevano. Abbiamo fatto un passo indietro e speriamo di poter fare un passo avanti il prossimo anno. La cosa più importante è che Nico è arrivato a punti in Australia come pilota di Formula 1 a tempo pieno dopo una pausa di tre anni", ha aggiunto l'altoatesino.

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12