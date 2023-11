Günther Steiner (Haas): "Ainda há muito a fazer"

por Agnes Carlier - Automatic translation from German

A equipa Haas não marcou qualquer novo ponto desde o GP de Singapura e só conseguiu marcar um novo ponto no campeonato na corrida de rua iluminada. E porque os seus rivais directos conseguiram, entretanto, obter ganhos, a equipa americana caiu para o último lugar do campeonato. Não admira que Günther Steiner não esteja a pensar em férias de inverno.

O chefe de equipa sublinha: "Não creio que haja uma pausa este ano, porque temos de trabalhar arduamente para voltar à nossa forma e tornarmo-nos tão competitivos como queremos. Ainda há muito a fazer e tenho de preparar a próxima época para estarmos numa posição melhor do que este ano."

E Steiner acrescenta: "Agora estamos apenas a olhar para o futuro. Não vamos esquecer o que aconteceu, mas já aprendemos o suficiente e está tudo em aberto para o próximo ano." Olhando para os últimos meses, ele diz: "Eu diria que o início da temporada foi muito bom, parecia promissor. Quando trouxemos o Nico para a equipa, conseguimos exatamente o que queríamos com a sua experiência".

"Mas batemos numa parede de tijolo com o desenvolvimento do carro, não conseguíamos encontrar mais desempenho e outros conseguiram. Demos um passo atrás e esperamos poder dar um passo em frente no próximo ano. O ponto alto foi o facto de o Nico ter terminado nos pontos na Austrália como piloto de Fórmula 1 a tempo inteiro, após uma pausa de três anos", acrescentou o sul-tiropeu.

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12