Le patron de Ferrari John Elkann à propos de la FIA : "Plus de clarté".

Le patron de Ferrari John Elkann (47 ans), né à New York, n'a pas manqué d'assister au GP de Las Vegas. Ce qu'il a vu ne me réjouit pas. Il demande des changements à la Fédération internationale du sport automobile (FIA).

Le patron de l'équipe Ferrari Fred Vasseur est toujours en colère. A Las Vegas, son pilote Carlos Sainz a été pénalisé de dix places parce qu'une nouvelle voiture a dû être construite pour l'Espagnol, y compris l'installation d'un nouveau moteur, et ce après un accident bizarre où le double vainqueur de GP a roulé sur une gaine défectueuse d'un tuyau d'évacuation. Ferrari a fait valoir en vain auprès des commissaires de course qu'il s'agissait d'un cas de force majeure.

Vasseur a récemment déclaré qu'il négociait une compensation, car le préjudice financier pour les Italiens est estimé - sans que Ferrari ne le confirme - à deux millions de dollars. Sans compter qu'il s'agit pour Ferrari de plusieurs millions dans la lutte avec Mercedes pour la deuxième place finale de la Coupe des constructeurs.

Le président de Ferrari, John Elkann, s'est rendu à Las Vegas pour suivre le retour du GP dans la ville du jeu. Après les remous provoqués par Sainz, le top manager déclare à la BBC : "Nous ne voulons pas vivre des situations où l'équipe subit une pénalité de dix places en arrière sans en être responsable".



Le natif de New York déclare : "Nous avons besoin de plus de clarté en ce qui concerne le règlement et les applications, notamment en ce qui concerne le plafond budgétaire".



Il est par exemple envisagé de modifier le règlement financier de manière à ce qu'un incident comme celui de Sainz à Las Vegas soit exclu du plafond des dépenses.





Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12