Il capo della Ferrari John Elkann sulla FIA: "Più chiarezza".

Il boss della Ferrari John Elkann (47), nato a New York, non ha perso l'occasione di visitare il GP di Las Vegas. Non sono contento di ciò che ha visto. Chiede cambiamenti alla FIA.

Il boss della Ferrari Fred Vasseur è ancora furioso. A Las Vegas, il suo pilota Carlos Sainz ha ricevuto una penalità di dieci posizioni indietro - perché per lo spagnolo è stato necessario costruire una nuova vettura, compresa l'installazione di un motore nuovo, dopo un bizzarro incidente in cui il due volte vincitore del GP si è schiantato su un involucro difettoso di un tubo di scarico. La Ferrari ha sostenuto invano con i commissari di gara che si trattava di un caso di forza maggiore.

Vasseur ha recentemente dichiarato che stava negoziando un risarcimento, poiché la perdita finanziaria per gli italiani è stimata in due milioni di dollari USA, cifra che non è stata confermata dalla Ferrari. A parte il fatto che per la Ferrari sono in gioco molti milioni nella lotta con la Mercedes per il secondo posto nella Coppa Costruttori.

Il presidente della Ferrari John Elkann si è recato a Las Vegas per assistere al ritorno del GP nella città del gioco d'azzardo. In seguito al clamore suscitato da Sainz, il massimo dirigente ha dichiarato alla BBC: "Non vogliamo che si verifichino situazioni in cui la squadra subisce una penalizzazione di dieci posizioni per colpa propria".



Il nativo di New York afferma: "Abbiamo bisogno di maggiore chiarezza nelle regole e nelle applicazioni, soprattutto per quanto riguarda il limite di budget".



Ad esempio, si sta pensando di modificare il regolamento finanziario in modo tale che un incidente come quello che ha coinvolto Sainz a Las Vegas sia escluso dal limite di spesa.





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12