John Elkann, chefe da Ferrari, sobre a FIA: "Mais clareza"

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, continua furioso. Em Las Vegas, o seu piloto Carlos Sainz recebeu uma penalização de dez lugares atrás - porque um novo carro teve de ser construído para o espanhol, incluindo a instalação de um novo motor, depois de um acidente bizarro em que o bicampeão do mundo se despistou por causa de uma caixa defeituosa de um tubo de drenagem. A Ferrari argumentou em vão com os comissários da corrida que se tratava de um caso de força maior.

Vasseur declarou recentemente que estava a negociar uma compensação, uma vez que a perda financeira para os italianos está estimada em dois milhões de dólares americanos, o que não foi confirmado pela Ferrari. Para além do facto de estarem em jogo muitos milhões para a Ferrari na luta com a Mercedes pelo segundo lugar na Taça dos Construtores.

O presidente da Ferrari, John Elkann, tinha viajado para Las Vegas para assistir ao regresso do GP à cidade do jogo. Após o furor em torno de Sainz, o executivo de topo disse à BBC: "Não queremos ver situações em que a equipa sofra uma penalização de dez lugares para trás, sem culpa própria".



O nova-iorquino nativo diz: "Precisamos de mais clareza nas regras e aplicações, especialmente no que diz respeito ao limite orçamental".



Por exemplo, há planos para alterar os regulamentos financeiros de forma a que um incidente como o que envolveu Sainz em Las Vegas seja excluído do limite de custos.





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12