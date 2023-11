Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA : Crash en Renault

Ce week-end, le Grand Prix d'Abu Dhabi se déroulera pour la 15e fois. L'un de ceux qui ont contribué à poser les jalons du circuit de Grand Prix le plus cher du monde est l'actuel président de la FIA, Mohammend Ben Sulayem, originaire de Dubaï.

C'est également Ben Sulayem, 14 fois champion arabe de rallye, qui a été le premier pilote des Émirats arabes unis à piloter une voiture de course de Formule 1.

En avril 2009, dans le cadre du "Renault Road Show", Ben Sulayem s'est laissé glisser dans une Renault R28 GP (de la saison 2008) pour démontrer aux fans de l'Autodrome de Dubaï la capacité d'accélération d'un bolide de Formule 1, ceci contre une Ford GT, avec Romain Grosjean, alors pilote officiel de Renault, au volant.

Peu après le départ, l'arrière de la voiture de Ben Sulayem s'est détaché, il a tourné à droite et a violemment percuté le mur des stands avec la voiture de course de Formule 1. Ben Sulayem est resté étourdi dans l'épave pendant quelques minutes après l'accident, avant que les commissaires de piste ne l'aident à sortir du bolide. Le président de l'Automobile Club des Émirats arabes unis de l'époque a eu de la chance de s'en sortir indemne, à part quelques contusions.



Le champion de rallye, né à Dubaï, avait probablement appuyé trop fort sur l'accélérateur après le départ. "Tout est allé très vite", a-t-il déclaré plus tard. "J'aimerais pouvoir expliquer ce qui s'est passé exactement. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai perdu l'adhérence, puis tout s'est terminé en une seconde".



Le pilote Renault de l'époque, Nelson Piquet junior, lui a apporté du réconfort : "Ce genre de choses arrive tout le temps aux jeunes pilotes. Ce n'est pas facile de maîtriser une course de Formule 1". Jeune pilote, c'est bien, Ben Sulayem avait 47 ans au moment de l'accident. A notre connaissance, aucun autre pilote des Emirats arabes unis n'avait piloté une voiture de Formule 1 contemporaine avant lui.



Mohammed Ben Sulayem a été élu nouveau président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) en décembre 2021, en remplacement du Français Jean Todt.



Les fans des Émirats arabes unis devront continuer à attendre un pilote de Grand Prix de leur pays. Dans les catégories tremplins de Formule 2 et de Formule 3, on ne trouve aucun pilote de ce pays.