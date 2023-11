Il capo della FIA Mohammed Ben Sulayem: incidente nella Renault

Questo fine settimana, il Gran Premio di Abu Dhabi si terrà per la 15a volta. Una persona che ha contribuito a tracciare il percorso del Gran Premio più costoso del mondo è l'attuale presidente della FIA, Mohammend Ben Sulayem di Dubai.

Ben Sulayem è stato anche il 14 volte campione arabo di rally e il primo pilota degli Emirati Arabi Uniti a guidare un'auto da corsa di Formula 1.

Nell'aprile 2009, nell'ambito del cosiddetto "Renault Road Show", Ben Sulayem è salito su una Renault R28 GP (dalla stagione 2008) per dimostrare ai fan le capacità di accelerazione di un'auto di Formula 1 all'Autodromo di Dubai, contro una Ford GT con l'allora pilota ufficiale Renault Romain Grosjean al volante.

Poco dopo la partenza, la parte posteriore dell'auto di Ben Sulayem ha sbandato a destra e l'auto di Formula 1 si è schiantata pesantemente contro il muro dei box. Ben Sulayem è rimasto stordito tra i rottami per diversi minuti dopo l'incidente, prima che i commissari di pista lo aiutassero a uscire dall'auto. L'allora presidente dell'Automobile Club degli Emirati Arabi Uniti è stato fortunato ad essere uscito illeso, a parte le contusioni.



Il campione di rally nato a Dubai aveva probabilmente accelerato troppo dopo la partenza. "È successo tutto così in fretta", ha detto in seguito. "Vorrei poter spiegare esattamente cosa è successo. Ricordo solo che ho perso aderenza e poi tutto è finito in un secondo".



L'allora pilota della Renault Nelson Piquet junior ha offerto qualche consolazione: "Questo genere di cose accade sempre ai piloti più giovani. Non è facile controllare un'auto da corsa di Formula 1". I piloti più giovani vanno bene, Ben Sulayem aveva 47 anni al momento dell'incidente. Per quanto ne sappiamo, nessun altro pilota degli Emirati Arabi Uniti aveva mai guidato un'auto di Formula 1 prima di lui.



Mohammed Ben Sulayem è stato eletto nuovo presidente della FIA nel dicembre 2021, succedendo al francese Jean Todt.



I fan degli Emirati Arabi Uniti dovranno ancora aspettare per avere un pilota di Gran Premio proveniente dal loro Paese. Non c'è un solo pilota proveniente da questo Paese nelle classi intermedie di Formula 2 e Formula 3.