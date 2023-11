Mohammed Ben Sulayem, diretor da FIA: "O acidente com o Renault

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, nascido no Dubai, definiu o rumo do GP de Abu Dhabi. E o homem de 62 anos destruiu o seu carro na estreia na F1 de um piloto dos Emirados Árabes Unidos.

Este fim de semana, o Grande Prémio de Abu Dhabi realiza-se pela 15ª vez. Uma das pessoas que ajudou a traçar o caminho para a pista do Grande Prémio mais caro do mundo é o atual Presidente da FIA, Mohammend Ben Sulayem, do Dubai.

Foi também o 14 vezes campeão árabe de ralis Ben Sulayem o primeiro piloto dos Emirados Árabes Unidos a conduzir um carro de Fórmula 1.

No âmbito do chamado "Renault Road Show", em abril de 2009, Ben Sulayem entrou num Renault R28 GP (da época de 2008) para demonstrar aos fãs as capacidades de aceleração de um carro de Fórmula 1 no Autódromo do Dubai, contra um Ford GT com o então piloto de fábrica da Renault, Romain Grosjean, ao volante.

Pouco depois da partida, a traseira do carro de Ben Sulayem guinou para a direita e o carro de corrida de Fórmula 1 embateu fortemente no muro das boxes. Ben Sulayem permaneceu atordoado nos destroços durante vários minutos após o acidente, até que os fiscais de pista o ajudaram a sair do carro. O então presidente do Clube Automóvel dos Emirados Árabes Unidos teve a sorte de escapar ileso, com exceção das contusões.



O campeão de ralis nascido no Dubai terá provavelmente acelerado demasiado forte após o arranque. "Tudo aconteceu muito depressa", disse mais tarde. "Gostava de poder explicar exatamente o que aconteceu. Tudo o que me lembro é que perdi a aderência e depois acabou tudo num segundo."



O então piloto da Renault, Nelson Piquet Júnior, ofereceu algum consolo: "Este tipo de coisa está sempre a acontecer a pilotos mais jovens. Não é fácil controlar um carro de corrida de Fórmula 1." Pilotos mais jovens é bom, Ben Sulayem tinha 47 anos na altura do acidente. Tanto quanto sabemos, nenhum outro piloto dos Emirados Árabes Unidos tinha conduzido um carro de Fórmula 1 contemporâneo antes dele.



Mohammed Ben Sulayem foi eleito como novo presidente da FIA em dezembro de 2021, sucedendo ao francês Jean Todt.



Os fãs dos Emirados Árabes Unidos terão ainda de esperar por um piloto de Grande Prémio do seu país. Não há um único piloto deste país nas categorias de base da Fórmula 2 e da Fórmula 3.