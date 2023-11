AlphaTauri : Ayumu Iwasa en action à Abu Dhabi

L'équipe AlphaTauri laissera trois pilotes prendre le volant le mardi suivant le week-end de course à Abu Dhabi. Outre les deux pilotes titulaires, le jeune pilote japonais Ayumu Iwasa sera également mis à contribution.

La saison de Formule 1 touche à sa fin, il ne reste plus qu'un week-end de course aux stars du GP et à leurs équipes, puis une journée d'essais mardi prochain, au cours de laquelle l'équipe AlphaTauri sera en piste avec deux voitures.

Ayumu Iwasa pourra passer une journée entière au volant de la première AT04. Le junior Red Bull dispute cette année sa deuxième saison de Formule 2, qui s'achèvera à Abu Dhabi avec les deux dernières manches. Le jeune homme de 22 ans originaire d'Osaka occupe actuellement la troisième place du classement général.

Il a remporté trois courses jusqu'à présent et est monté trois fois sur la deuxième marche du podium. L'année prochaine, il retournera dans son pays natal, le Japon, où il participera à la Super Formula Series et se produira pour la première fois depuis 2019 devant son public.

Les deux pilotes titulaires Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda seront dans la deuxième voiture, ils se partageront la journée d'essai après la dernière épreuve de force.

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12