AlphaTauri: Ayumu Iwasa em ação em Abu Dhabi

A temporada de Fórmula 1 está a chegar ao fim, faltando apenas um fim de semana de corrida para as estrelas do GP e as suas equipas, seguido de um dia de testes na próxima terça-feira, durante o qual a equipa AlphaTauri estará em pista com dois carros.

Ayumu Iwasa, o Red Bull Junior que está a disputar a sua segunda temporada de Fórmula 2 este ano, que terminará em Abu Dhabi com as duas últimas corridas, terá um dia inteiro ao volante do primeiro AT04. O jovem de 22 anos de Osaka está atualmente em terceiro lugar na classificação geral.

Venceu três corridas até agora nesta época e terminou em segundo lugar no pódio outras três vezes. No próximo ano, regressará ao seu país natal, o Japão, onde competirá na série Super Formula e correrá perante o seu público pela primeira vez desde 2019.

Os dois pilotos habituais, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, estarão no segundo carro, partilhando o dia de testes após a última prova de força.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12