Alpine : Esteban Ocon malade, folle rumeur Schumacher

L'écurie de Formule 1 Alpine confirme : Le vainqueur du GP Esteban Ocon ne se sent pas bien, mais il devrait être rétabli d'ici vendredi. Les rumeurs selon lesquelles Mick Schumacher reprendrait son cockpit sont infondées.

L'écurie française de Formule 1 Alpine confirme : "Esteban Ocon s'est senti mal toute la semaine et a reçu le conseil de ses médecins de se ménager jeudi".

"Bien qu'il soit en voie de guérison, il ne pourra pas, pour cette raison, se rendre aux obligations médiatiques habituelles. Nous l'attendons sur le circuit dès que possible".

Peu après cette nouvelle d'Alpine, des spéculations ont commencé à circuler sur le net selon lesquelles Mick Schumacher pourrait être engagé ici à Abu Dhabi. Avec l'explication que le jeune Schumacher roule de toute façon pour Alpine en 2024 - dans le championnat du monde d'endurance.



Ces rumeurs sont infondées pour trois raisons : premièrement, Alpine affirme qu'Ocon roulera le vendredi.



Deuxièmement, le pilote de réserve d'Alpine n'est pas Mick Schumacher, mais l'Australien Jack Doohan. Le fils de la légende de la moto Mick Doohan était dans la voiture lors des premiers essais au Mexique et roulera également pour Alpine ici à Abu Dhabi, d'ailleurs pour Ocon.



Et troisièmement, Schumacher possède un contrat Mercedes. Mick est effectivement inscrit comme pilote de réserve en Formule 1 cette saison, mais pour Mercedes et McLaren.





Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12