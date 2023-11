Alpi: Esteban Ocon ammalato, voci su Schumacher selvaggio

La scuderia francese di Formula 1 Alpine conferma: "Esteban Ocon non si è sentito bene per tutta la settimana e i medici gli hanno consigliato di prendersela comoda giovedì".

"Sebbene sia sulla via del recupero, per questo motivo non potrà partecipare ai consueti impegni con i media. Ci aspettiamo che torni in pista il prima possibile".

Poco dopo questa notizia da parte di Alpine, in rete sono iniziate le speculazioni sul fatto che Mick Schumacher potrebbe correre qui ad Abu Dhabi. Con la spiegazione che il giovane Schumacher avrebbe comunque guidato per Alpine nel 2024 - nel Campionato del Mondo Endurance.



Queste voci sono infondate per tre motivi: in primo luogo, Alpine afferma che Ocon guiderà venerdì.



In secondo luogo, il pilota di riserva di Alpine non è Mick Schumacher, ma l'australiano Jack Doohan. Il figlio della leggenda del motociclismo Mick Doohan era in macchina nella prima sessione di prove in Messico e guiderà per Alpine anche qui ad Abu Dhabi, per inciso per Ocon.



In terzo luogo, Schumacher ha un contratto con la Mercedes. Mick è in realtà registrato come pilota di riserva di Formula 1 in questa stagione, ma per Mercedes e McLaren.





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12