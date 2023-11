Alpine: Esteban Ocon doente, rumores sobre Schumacher

A equipa francesa de Fórmula 1 Alpine confirma: "Esteban Ocon tem-se sentido mal durante toda a semana e foi aconselhado pelos seus médicos a ter calma na quinta-feira."

"Embora esteja a recuperar, não poderá estar presente nos habituais compromissos com os media por esta razão. Esperamos que ele volte à pista o mais rapidamente possível."

Pouco depois desta notícia da Alpine, começou a especular-se na net que Mick Schumacher poderia estar a correr aqui em Abu Dhabi. Com a explicação de que o jovem Schumacher estaria a conduzir para a Alpine em 2024 - no Campeonato do Mundo de Resistência.



Estes rumores são infundados por três razões: em primeiro lugar, a Alpine afirma que Ocon vai correr na sexta-feira.



Em segundo lugar, o piloto de reserva da Alpine não é Mick Schumacher, mas sim o australiano Jack Doohan. O filho da lenda do motociclismo, Mick Doohan, esteve no carro na primeira sessão de treinos no México e também vai pilotar para a Alpine aqui em Abu Dhabi, aliás, para Ocon.



E em terceiro lugar, Schumacher tem um contrato com a Mercedes. Na verdade, Mick está registado como piloto de reserva da Fórmula 1 nesta temporada, mas para a Mercedes e a McLaren.





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12