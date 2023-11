Le GP d'Abu Dhabi à la télévision : Une énigme pour les équipes

Dans le cadre de la finale du championnat du monde, les pilotes et les techniciens doivent résoudre un casse-tête aussi épineux à Abu Dhabi qu'à Bahreïn : la première et la troisième séance d'entraînement faussent les conclusions pour les qualifications et le Grand Prix.

Depuis des années, le programme d'entraînement du Grand Prix d'Abu Dhabi est un exercice intellectuel pour les écuries de Formule 1 et leurs pilotes, comme ce fut le cas à Bahreïn. En effet, lors de la première séance d'essais libres, les pilotes apprennent peu de choses en vue des heures décisives sur le circuit de Yas Marina, car les conditions à l'arrière et à l'avant ne correspondent pas à ce qui les attend en qualifications et en course.

La première séance d'essais libres d'Abu Dhabi se déroule localement à 13h30 (10h30 en Europe), sous un soleil de plomb. Dès que le soleil disparaît, la température de la piste baisse. C'est l'un des aspects qui rend le week-end de course si difficile pour les pilotes et les techniciens. Les ingénieurs doivent tenir compte de l'effet de la baisse de la température de l'asphalte sur la maniabilité lors de la mise au point de la voiture.

A Bahreïn, les équipes peuvent tout de même se baser sur les connaissances acquises lors des essais hivernaux, mais elles n'ont pas ce luxe à Abu Dhabi.

Au début de la deuxième séance d'essais, à 17h00 heure locale (presque à la même heure que les qualifications et que le départ de la course), la température de l'air est généralement inférieure d'environ cinq degrés, tandis que la piste peut se refroidir jusqu'à 15 degrés.



Même chose le samedi : troisième séance d'essais libres à 14h30 (Europe 11h30), qualifications à partir de 18h00, lorsque le soleil est couché (Europe 15h00). Le départ du GP dimanche sera donné localement à 17h00 (Europe 14h00).





Le GP d'Abu Dhabi à la télévision

Vendredi 24 novembre

09.00 Sky Sport F1 - GP Confidential

09.30 Sky Sport F1 - Peter Hardenacke rencontre ... Franz Tost

10.15 Sky Sport F1 - Début de la couverture de la première séance d'entraînement

10.20 ORF 1 - Début de la couverture de la première séance d'entraînement

10.30 Première séance d'entraînement

12.40 Sky Sport F1 - Top 10 embarqués : GP de Las Vegas

12.55 Sky Sport F1 - Top 10 Moments de brillance : Fernando Alonso

13.45 Sky Sport F1 - Début de la couverture de la deuxième séance d'entraînement

13.50 ORF 1 - Début de la couverture de la deuxième séance d'entraînement

14.00 Deuxième séance d'entraînement

16.30 Sky Sport F1 - GP Confidential

17.00 Sky Sport F1 - Peter Hardenacke rencontre ... Franz Tost

17.45 Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP Las Vegas

18.00 Sky Sport F1 - GP Las Vegas 2023

20.00 Sky Sport F1 - Reprise des essais



Samedi 25 novembre

09.15 Sky Sport F1 - GP Las Vegas 2023

11.15 Sky Sport F1 - Début de la couverture de la troisième séance d'entraînement

11.30 Troisième entraînement

13.00 Sky Sport F1 - Jessica Hawkins dans l'AMR21

13.20 ORF 1 - Highlights de la troisième séance d'entraînement

14.20 Sky Sport F1 - Max Verstappen : ADN d'un champion

14.30 Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications

14.45 ORF 1 - Début de la couverture des qualifications

14.55 SRF info - Début de la couverture des qualifications

15.00 Qualifications

16.00 ServusTV -Qualifying analyse

17.00 Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP Brésil 2023

17.15 Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP Las Vegas

17.30 Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

19.00 Sky Sport F1 - Au-delà de toutes les limites



Dimanche 26 novembre

09.45 Sky Sport F1 - Carlos Sainz à Singapour

12.00 Sky Sport F1 - Course compacte (Las Vegas)

12.30 Sky Sport F1 - Rapports d'avant course

12.30 ServusTV - Compte à rebours course

13.00 ORF 1 - Nouvelles de la Formule 1

13.10 SRF zwei - Début de la couverture de la course

13.25 ORF 1 - Début de la couverture de la course

13.55 Sky Sport F1 - Début de la couverture de la course

14.00 Grand Prix d'Abu Dhabi

15.40 ServusTV - Analyses de la course

15.45 Sky Sport F1 - Analyses et interviews

16.25 ServusTV - Course

16.30 Sky Sport F1 - Conférence de presse course

17.00 Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

17.30 Sky Sport F1 - Reprise de la course

18.15 ORF 1 - Accueil moteur

19.30 Sky Sport F1 - Carnet de notes de Ted