Il GP di Abu Dhabi in televisione: Un enigma per i team

Durante la finale del Campionato del Mondo, piloti e tecnici devono risolvere un rompicapo che è insidioso ad Abu Dhabi come in Bahrain: la prima e la terza sessione di prove falsano i risultati delle qualifiche e del Gran Premio.

Da anni, il programma di prove del Gran Premio di Abu Dhabi è un esercizio mentale per le scuderie di Formula 1 e i loro piloti, proprio come in Bahrain. Questo perché i piloti imparano poco nella prima sessione di prove libere in vista delle ore decisive sul Circuito di Yas Marina, dato che le condizioni nelle retrovie e davanti non corrispondono a quelle che li attendono in qualifica e in gara.

La prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi si svolge localmente alle 13.30 (10.30 in Europa), sotto un sole cocente. Non appena il sole scompare, la temperatura della pista si abbassa. Questo è uno dei motivi per cui il weekend di gara è così difficile per piloti e tecnici. Durante la messa a punto della vettura, gli ingegneri devono tenere conto di come il calo della temperatura dell'asfalto influirà sulla maneggevolezza.

In Bahrain, i team possono almeno attingere ai risultati dei test invernali, un lusso che non hanno ad Abu Dhabi.

All'inizio della seconda sessione di prove libere, alle 17:00 ora locale (quasi lo stesso orario delle qualifiche e della partenza della gara), l'aria è solitamente più calda di circa cinque gradi, mentre la pista può raffreddarsi fino a 15 gradi.



Lo stesso vale per il sabato: terze prove libere alle 14.30 (Europa 11.30), qualifiche dalle 18.00 quando il sole è tramontato (Europa 15.00). La partenza del GP di domenica è localmente alle 17.00 (Europa 14.00).





Il GP di Abu Dhabi in televisione

Venerdì 24 novembre

09.00 Sky Sport F1 - GP Confidential

09.30 Sky Sport F1 - Peter Hardenacke incontra... Franz Tost

10.15 Sky Sport F1 - Inizio delle prime prove libere

10.20 ORF 1 - Inizio delle prime prove libere

10.30 Prima sessione di prove libere

12.40 Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Las Vegas

12.55 Sky Sport F1 - Top 10 momenti di brillantezza: Fernando Alonso

13.45 Sky Sport F1 - Inizio copertura delle seconde prove

13.50 ORF 1 - Inizio copertura delle seconde prove

14.00 Seconde prove

16.30 Sky Sport F1 - GP Confidential

17.00 Sky Sport F1 - Peter Hardenacke incontra... Franz Tost

17.45 Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Las Vegas

18.00 Sky Sport F1 - GP Las Vegas 2023

20.00 Sky Sport F1 - Replay delle prove libere



Sabato 25 novembre

09.15 Sky Sport F1 - GP Las Vegas 2023

11.15 Sky Sport F1 - Inizio delle terze prove libere

11.30 Terze prove

13.00 Sky Sport F1 - Jessica Hawkins su AMR21

13.20 ORF 1 - Gli highlights delle terze prove

14.20 Sky Sport F1 - Max Verstappen: Il DNA di un campione

14.30 Sky Sport F1 - Inizio delle qualifiche

14.45 ORF 1 - Inizio delle qualifiche

14.55 SRF info - Inizio delle qualifiche

15.00 Qualifiche

16.00 ServusTV - Analisi delle qualifiche

17.00 Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

17.15 Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Las Vegas

17.30 Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

19.00 Sky Sport F1 - Oltre ogni limite



Domenica 26 novembre

09.45 Sky Sport F1 - Carlos Sainz a Singapore

12.00 Sky Sport F1 - Gara compatta (Las Vegas)

12.30 Sky Sport F1 - Cronaca pre-gara

12.30 ServusTV - Conto alla rovescia della gara

13.00 ORF 1 - Notizie sulla Formula 1

13.10 SRF zwei - Inizio della copertura della gara

13.25 ORF 1 - Inizio della gara

13.55 Sky Sport F1 - Inizio della gara

14.00 Gran Premio di Abu Dhabi

15.40 ServusTV - Analisi della gara

15.45 Sky Sport F1 - Analisi e interviste

16.25 ServusTV - Gara

16.30 Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

17.00 Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

17.30 Sky Sport F1 - Replay della gara

18.15 ORF 1 - Motorhome

19.30 Sky Sport F1 - Taccuino di Ted